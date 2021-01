Další poučení pro stoupence Czexitu: Britové nakupující na serverech v EU jsou nuceni platit 3000 Kč celních poplatků

23. 1. 2021





Firmy dodávající balíky do Británie požadují před dodáním zboží z EU, aby zákazník uhradil horentní poplatky. Britští zákazníci, kteří si po 1. lednu 2021 pokusili koupit zboží na serverech firem registrovaných v EU zjišťují, že musejí platit poplatky více než 100 liber, než je jim zboží doručeno. Musejí hradit britskou DPH, celní poplatky a administrativní poplatky.



Lisa Walpole z Norfolku si například koupila oděvy na norském serveru Onepiece.com, který se specializuje na teplákové šatstvo. Na serveru zaplatila za svou objednávku 236 liber (cca 7000 Kč), zásilková firma UPS jí po prvním lednu 2021 účtuje k tomu poplatekl 121 liber (3600 Kč).

Britská vláda doporučuje podnikům, které tvrdě postihl brexit, ať se ... přestěhují do Evropské unie!







UK government tells small businessmen hit hard by the new customs laws to....move to the EU https://t.co/je2vePxqZQ — Anne Applebaum (@anneapplebaum) January 23, 2021

Britská vláda sděluje firmám i zákazníkům, že firmy v EU se musejí registrovat v Británii pro britskou DPH a musejí od zákazníků vybírat 20 procent britské DPH a posílat ji britskému daňovému úřadu. Obchodníci v EU na to reagují s pohrdáním a přestávají dodávat své zboží do Británie. ZDE Obdobný problém mají vývozci zboží z Británie do EU. Christophe Fricke je profesor němčiny na univerzitě v anglickém Bristolu. Má tak rád Anglii, že o tom napsal a v Německu vydal knihu 1. Po 1. lednu 2021 zjistil, že jeho německý vydavatel už není schopen mu další výtisky do Británie z Německa poslat.Jak známo, brexit zlikvidoval britský rybářský průmysl, protože britští rybáři nejsou schopni včas dodávat čerstvé plody moře a ryby do Evropy. Kamiony se buď vůbec nedaří poslat, anebo jsou v anglických přístavech zadržovány po mnoho dní, takže plody moře a ryby shnijí.Andrew Moss z firmy Horizon v anglickém městě Ely dosud vyvážel do Evropské unie obaly na zboží a marketingové poutače. Zjistil, že po 1. lednu 2021 není schopen své výrobky doručit svým evropským zákazníkům. Kromě nové byrokracie, kterou doufal, že zvládne, zjistil, že v důsledku brexitu žádají dodavatelé jeho zboží jeho evropským zákazníkům, aby před doručením zboží předem za ně Británii platili DPH - což jeho výrobky zdražuje o 20 procent a jeho evropští zákazníci se přirozeně obracejí raději k levnějším dodavatelům v Evropě. ZDE Paradoxně, brexitérské britské ministerstvo obchodu (!) nyní doporučuje tisícům takto postižených britských podniků, aby si založili firmu na území Evropské unie.Podrobnosti v angličtině ZDE