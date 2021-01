Jak se vyhnout příští krizi? Prioritu musí mít digitální gramotnost

25. 1. 2021

Jak lépe vybavit příští generaci občanů, aby ji nečekal osud té naší? Když organizace Carnegie Endowment for International Peace shromáždila 85 návrhů 51 různých organizací, které zkoumají, jak bojovat s dezinformacemi na internetu, zdaleka nejčastěji narazila na doporučení zvyšovat digitální gramotnost spotřebitelů.

Digitální gramotnost - někdy také označovaná jako mediální gramotnost nebo kybernetické občanství - se týká získání dovedností nezbytných k úspěchu ve stále digitálnějším světě. Nejde je o to dokázat si najít informace online, ale také ji dokázat analyzovat a vyhodnotit od zdrojování až po zjištění, zda se mě někdo nesnaží manipulovat. Stručně řečeno, jde o to naučit spotřebitele, jak myslet, aniž bychom jim diktovali, co si mají myslet.

Přesto se ale velká většina politiků, médií a občanské společnosti soustřeďuje na prostředky nápravy, které tuto prioritu nezahrnují. Místo toho se hledá zázračné řešení v podobě přepisování zákonů regulujících sociální média, nebo softwaru, který je používán při jejich provozu.

