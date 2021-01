Biden chce do konce léta proočkovat v USA 300 milionů lidí

Průběžné zpravodajství:

27. 1. 2021

- Británie neustále řeší v médiích šokující informaci, že tam zemřelo na covid už více než 100 000 lidí. Problémem je podle diskutérů v britském rozhlase ve středu ráno 1. "špatná kvalita vlády a politické kultury", 2. "obrovská nerovnost ve společnosti, která se prohlubuje", 3. "omezování investic do veřejného sektoru" a 4. "Britové nebyli před příchodem pandemie zrovna zdraví". Ovšem 15 000 mrtvých v ČR je co do počtu obyvatelstva totéž jako 100 000 mrtvých v Británii.

- V souvislosti s bláboly českého ministra zdravotnictví Blatného publikovala IDnes velmi pečlivě daty podloženou analýzu o zjišťování covidových dat v ČR,s: Mluvit o 30 % úmrtí na covid nedává smysl. Realita je horší než statistiky. Netušíme však, co se pořád v ČR řeší. Británie má velmi jednoduchý způsob registrace úmrtí na covid: Jako lidi, kteří umřeli na covid, prostě registruje každého, kdo zemřel do 28 dni po pozitivním testu na covid. Britský státní statistický úřad nadto registruje počty těch lidí, kteří mají covid uvedený na úmrtním listě, ten počet je vyšší než ten první, Dalším důležitým údajem jsou tzv., počty mrtvých, které se vymykají statistice z předchozích let. Na covid totiž zemřeli i lidé, kteří nemohli do nemocnice pro léčbu infarktu či rakoviny. (JČ)

- Globální počet nákaz překročil 100 milionů. Nejméně 2 153 477 lidí zemřelo na koronavirus. Oficiální počty jsou pouze zlomek skutečných případů. Mnoho zemí nemá systematické testování a některé země testují jen vážně nemocné osoby.









- Polský ministr zdravotnictví Adam Niedzielski doporučí další dodržování karanténních opatření, navzdory nedávnému snížení nárůstu nákaz. Většina obchodních center, hotelů, lyžařských středisek a škol v Polsku je uzavřena od konce prosince. Do školy chodí pouze děti z prvních tří tříd. Polsko registrovalo od března 2020 1,48 milionu nákaz a 35 665 úmrtí. V úterý Polsko registrovalo 4604 denních nákaz.- V Libanonu se přes noc střetly bezpečnostní jednotky s demonstranty protestujícími proti lockdownu. Bylo zraněno nejméně 45 osob.- Zdravotníci v Myanmaru se stali prvními očkovanými v této zemi poté, co přišly vakcíny z Indie.- Primátor Moskvy Sergej Sobjanin uvedl ve středu, že pandemie v Moskvě klesá a dovolil, aby byly znovu otevřeny bary, restaurace a noční kluby. Rusko registruje 17 741 nových nákaz, celkem bylo v Rusku nakaženo 3,7 milionu lidí a zemřelo 71 076. Za posledních 24 hodin zemřelo v Rusku 594 osob.- Chudší země dostanou v nejlepším případě vakcíny až 6-8 měsíců po bohatých zemích, řekl ve středu filantrop Bill Gates a požadoval, aby se to zlepšilo. Nadace Billa a Melindy Gatesových věnovala dosud 1,75 miliardy dolarů na boj proti pandemii.- V USA přiznal lékárník z Wisconsinu trestný čin, že se záměrně snažil ničit vakcíny firmy Moderna. Steven Brandeburg, 46, věřil v různé konspirační teorie a nedůvěřoval vakcínám a zejména té od firmy Moderna. Může být odsouzen až na 10 let do vězení. Záměrně vakcíny vyndal z ledničky.- V USA drasticky pokleslo používání bankomatů. V roce 2020 pokleslo jejich používání o 38 procent. Znamená to, že mnohé z nich budou zlikvidovány, anebo se za jejich používání bude muset platit.- V Británii konečně budou muset přichozí z vysoce rizikových oblastí trávit karanténu v hotelech.- Austrálie zaznamenala ve středu už desátý den bez jediné nákazy.- Německo uvažuje o zrušení většiny letů do země.