Jako by žádný stát neexistoval. Jak se dostane k vakcíně vážně ohrožený občan? Ministerstvo zdravotnictví na dotaz nereaguje

29. 1. 2021

Registrovat se nemám kde a jediné, co jsem našel je doporučení, že by se transplantovaní měli očkovat okamžitě, neb jsou velmi ohroženou, až nejohroženější skupinou a toť vše ze strany vlády, státu a Blatného ministerstva.

Subject: Jak se může prosím dostat k vakcíně vážně ohrožený pacient po transplantaci?

Vážená paní Peterová,

prosíme, reagujte na tento mail a zodpovězte náš urgentní dotaz. Je to důležité. Děkujeme.

Jan Čulík

Britské listy

https://blisty.cz/art/102617-jsem-nevidomy-a-po-transplantaci-kde-se-mohu-dostat-k-vakcine.html

K tomu píše pan Haraším:

Jakoby žádný stát neexistoval



Dobrý den pane Čulíku,

Zkusil jsem mého praktického lékaře. Sestřička si mne zapsala do jakéhosi záhadného seznamu, pochopitelně ryze papírového charakteru a že až někdy nastane vhodná doba, tak že se ozvou. Momentálně ovšem neočkují(minimálně cca 14dnů), poněvadž není čím a až bude čím, pak mají ještě dosti zájemců z řad 80+.

Nyní si to můžeme porovnat třebas s tímto vyjádřením pana Kabátka: citace z webu irozhlas…stejně poctivě, jako jsem dodržoval pravidla během roku, jsem přistoupil na přelomu roku i k diskuzi o očkování. Po konzultaci s lékařem jsem nabyl dojmu, že pokud chci chránit své okolí, měl bych se nechat očkovat,“ uvedl po jednání správní rady Kabátek. Jelikož dostal vakcínu před oficiálním představením očkovací strategie, nepovažuje to ředitel pojišťovny za předbíhání. „Nevyhledával jsem výhody pro své blízké a pouze se choval zodpovědně,“ podotkl. Detaily o lékařském doporučení a zdravotním stavu odmítl upřesnit...konec citace.

A já tedy dodávám: že z toho asi vyplývá, že jsem nezodpovědný a že nechci chránit své okolí a že kašlu na protiepidemická nařízení Vlády nevlády.

Následně jsem se informoval u jedné z mých bývalých lékařek a ta mi napsala, že patřím do prioritní skupiny 1B, která by měla být očkována ihned za skupinou 1A, což by měli býti občané 80+.

Informoval jsem se rovněž na Ikemu, ale zatím nemám odpověď.

Nejhorší na celé situaci je to, že nejsou žádné řádné informace a vypadá to jako by žádný stát neexistoval.