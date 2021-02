Strategie „očkovacího nacionalismu“ ohrožuje zdraví celé planety

1. 2. 2021 / Daniel Veselý

Česká republika v očkování zaostává , což vzhledem k naprosté nekompetenci Babišovy vlády tváří v tvář epidemii není zas tak překvapivé zjištění. Málokdo si však uvědomuje, že ČR obdobně jako další státy globálního Severu jsou v tomto ohledu na rozdíl od rozvojových zemí privilegované. Pandemie si stejně jako další globální problémy, jimž dnes lidstvo čelí, žádá jednotný a koordinovaný postup. Avšak dokud budou při vakcinační strategii upřednostňovány zájmy bohatých zemí a přehlíženy potřeby chudších států, nedokážeme patogen vymýtit. V sázce jsou také ohromné finanční ztráty, což by globální Sever nakonec mohlo motivovat k razantní akci na pomoc globálnímu Jihu.

„Očkovací nacionalismus“ – tj. strategie, kdy rozvojové ekonomiky nemají zajištěný spravedlivý přístup k vakcínám – by podle analýzy Mezinárodní obchodní komory globální ekonomice způsobil ztráty ve výši 9,2 bilionu dolarů. Zbystřit by měly především rozvinuté státy, protože polovina z této sumy by dopadla na jejich bedra.

K tomu však prozatím nedochází. Rozvinuté země si objednaly nadbytek vakcín, jejichž počet několikanásobně převyšuje počet jejich obyvatel. Kupříkladu Kanada si na osobu zarezervovala téměř čtyřnásobek očkovacích látek. Ani tolik vychvalovaný Izrael si při obstarávání vakcíny nepočínal zrovna v rukavičkách; navíc Tel Aviv praktikuje klasický medicínský apartheid, když odmítá očkovat okupovanou palestinskou populaci. Naopak Jihoafrická republika za dodávku vakcíny AstraZeneca oproti Evropské unii zaplatila více než dvojnásobnou částku. Jihoafrická republika je přitom nejpostiženější zemí afrického kontinentu: novým koronavirem se nakazilo téměř 1,5 milionu Jihoafričanů a podlehlo mu téměř 44 tisíc z nich.

Agentura Reuters v prosinci varovala, že globální plán na doručení vakcín do 91 zemí globálního Jihu (COVAX), kde žijí miliardy lidí, čelí „vážnému riziku“, protože promotéři COVAXu zápasí s nedostatkem financí, potížemi v zásobování a komplexními smluvními vztahy. Hrozí, že chudší obyvatelé planety získají přístup k vakcíně až koncem roku 2024! Takže pandemie by neskončila letos, ani napřesrok, ale až za několik let, jelikož se proočkované země jednoduše nebudou moci obehnat neprodyšnými hradbami.

Generální tajemník OSN António Guterres poslední lednový den na Twitteru napsal, že dosud bylo na světě aplikováno 70 milionů dávek, přičemž na Afriku připadá pouhých 20 tisíc injekcí. Stručně řečeno: pandemie opět odkrývá absurdní rozdíly mezi majetnými a nemajetnými, jež jsou hnacím motorem globálního kapitalismu – a to k újmě celého lidstva.

Další strukturální překážkou v globální vakcinační kampani je existence patentových práv, které farmaceutickým společnostem poskytují absolutní kontrolu nad distribucí vakcín. A právě tato skutečnost se podepisuje na zádrhelech v distribuci očkovacích látek. Nicméně vývoj vakcín, jakož i potřebné technologie, z velké části zaplatili daňoví poplatníci, a to částkou ve výši 100 miliard dolarů. Neexistuje proto žádný racionální důvod k tomu, aby si očkovací látky přivlastňovaly farmaceutické korporace. Občané bohatších zemí by tudíž měli vyvinout tlak na své volené zástupce, aby se ve Světové obchodní organizaci (WTO) zasadili o zrušení intelektuálních vlastnických práv na vakcíny proti Covidu-19. Leč západní farmaceutické firmy nemají zájem o sdílení technologií týkajících se distribuce vakcín, neboť jako všechny korporace sledují jen vlastní zisk.

Mezitím Čína a Rusko nabízejí rozvojovým zemím přístup ke svým vakcínám, nicméně informace o účinnosti a bezpečnosti čínských a ruských očkovacích látek se vzhledem k nedostatku dostupných údajů liší. Jan Kulveit, vědec zabývající se globálními riziky na Oxfordské univerzitě, přitom soudí, že ruská vakcína Sputnik V je dobrá. Moskva už požádala o registraci Sputniku v Evropské unii. Rovněž Kuba vyvíjí vlastní vakcínu, již hodlá testovat v patogenem těžce zkoušeném Íránu.

Západní země, jakož i západní farmaceutické koncerny, by si měly uvědomit, že pokud si i nadále budou uzurpovat vakcíny a patentová práva na jejich distribuci, patogen vymýcen nebude. Nadto jim hrozí bilionové ztráty. A jestliže Čína, Rusko, Kuba či Indie poskytnou očkovací látky zemím globálního Jihu ve velkém – a je jedno, zda tak činí z propagandistických či jiných důvodů –, reputace vyspělých západních zemí utrpí další velkou ránu.