Státní kapitalismus a úspěchy PPF

2. 2. 2021 / Albín Sybera, Jan Čulík

Země vede přístupové rozhovory s Evropskou unií, ale zároveň je vystavena silnému vlivu dalších regionálních mocností, zejména Číny a Ruska. Aleksandar Vučić a jeho strana je pak dlouhodobě kritizována za snahy dominovat politickému a mediálnímu prostoru v Srbsku.

Kromě další pozoruhodné epizody ze ságy „apolitická PPF a politika“ je na celé kauze mimořádně zajímavý způsob, jakým vedení Telekomu Serbia hovoří o chystaném vpuštění Telenoru do své sítě.

Již z úvodních stránek jeho dokumentace (viz. přiložené snímky) je patrné, že vedení státního podniku si je naprosto vědomo, že ze své pozice zasahuje do tržních mechanismů a ztěžuje postavení jedné soukromé společnosti ve prospěch druhé – slovy vedení Telekomu tak jednou z hlavních výhod spolupráce s Telenorem ze skupiny PPF je „úplné odrovnání“ podniku Serbia Broadband (SBB), se kterým má také dlouhodobější spory .



Text na snímku níže, v překladu do češtiny:



Partnerství se společností Telenor nám přináší následující výhody:



- Příjmy přesahující 250 MEUR za prvních 15 let.

- Úplný kolaps SBB. (Zdůraznila redakce BL.) Po vstupu Telenoru SBB rychle poklesne pod 30% podíl na trhu. Proto nebude mít kapacitu investovat do obsahu, a tak Telekom Srbija zůstane jediným kvalitním dodavatelem obsahu.

- Maloobchodní prodej Telekom Srbija vzroste na několika základnách. Je naprosto mylné si myslet, že maloobchodní Telecom utrpí kvůli vstupu Telenoru. Opak se stane z následujících důvodů:



- SBB má velký podíl na trhu v části, kde byla postavena optika, takže vstup Telenoru navíc podpoří sílu optické sítě, kterou bude využívat také MTS

- S rozpadem SBB zůstane Telekom Srbija jediným dodavatelem obsahu s možností vytváření nových kanálů a vydělávání peněz jak od Telenoru, tak od uživatelů.

- Telekom bude mít úplnou kontrolu nad zákazníky Telenoru a určitý počet zákazníků Telenoru jistě přejde na síť Telekom a samotný Telekom bude mezi nimi přecházet do černého.



SBB si již stěžovala Evropské komisi, že stát prosazuje pouze Telekom Srbija a snaží se vytvořit monopol na telekomunikačním a mediálním trhu. Nejlepší odpovědí na taková obvinění je pronájem optiky i ADSL



Závěr:

Spolupráce se společností Telenor má velké výhody při zvyšování výnosů, uživatelů a konečném rozpadu SBB, a proto navrhujeme přijetí takové dohody.





Od začátku není pochyb o tom, že se spoluprací se soukromým operátorem snaží stlačit podíl SBB na trhu „pod 30%“ a tím se zbavit „konkurence“. Těžko lze předpokládat, že by Telenor nechápal, o co v této spolupráci se státem kráčí.

V tiskovém vyjádření PPF/Telenoru z 1. února Ladislav Bartoníček označuje reportáže televizní stanice N1 za „falešná obvinění“ a tvrdí, že se jedná o obchodní válku provokovanou ze strany United Group. K tomu, proč srbský státní podnik ve svých dokumentech plánuje odstranění SBB, se Bartoníček nevyjadřuje.

Telenor tak může svorně s majiteli a dalšími představiteli PPF trvat na tom, že jejich zájmem je pouze byznys. On to totiž samozřejmě byznys je, ale takový, kde se ze státu stal klíčový byznysový hráč . Po zkušenostech z Ruska a Číny si je vedení PPF zřejmě dobře vědomo toho, že spojení se státem má jak obchodní, tak i politické dopady.







Obchodní spolupráce Telenor d.o.o. Bělehrad. Propůjčení optické sítě







Český překlad níže uvedené stránky:



V polovině roku 2018 byl Telenor Srbsko na pokraji převzetí SBB. V rámci dominance médií a telekomunikací byla spolupráce s Telenor jedním z klíčových projektů SBB.



Při jednáních s PPF se nám podařilo učinit z nich naše hlavní partnery. Poté začala dlouhodobá jednání o dohodě o obchodně-technické spolupráci, která by zahrnovala pronájem naší optické sítě se službou IRU a bitstream, což by společnosti Telenor umožnilo nabízet pevné služby prostřednictvím naší optické sítě.



Měděná síť byla liberalizována v roce 2017. Ačkoli měděná ADSL síť nejprve začala velkoobchodem a poté maloobchodem, zkušenosti ukázaly, že ti operátoři, kteří naši síť používali, pro nás nebyli velkou konkurencí. Největší konkurencí se stali poskytovatelé kabelů, kteří mají vlastní infrastrukturu.



V Srbsku existuje několik paralelních optických sítí a kromě nás mají SBB a Orion významně vybudované optické sítě. S liberalizací vstupu do naší sítě na 20 let, poté používáním stožárů elektřiny a veřejného osvětlení, sítí elektroenergetiky a plynovodu existuje mnoho možností pro další výstavbu alternativních optických sítí. Od roku 2012 se EU důrazně zasazuje o liberalizaci a poskytování všech zdrojů (jako jsou elektrické sloupy, dodávky vody a kanalizace) alternativním provozovatelům.



Situace v Srbsku se v mnoha ohledech liší od ostatních evropských zemí:



- Dva mobilní operátoři aktivně nevstoupili do pevné telefonie

- Prvním operátorem podle počtu uživatelů placené televize je kabelový operátor

- V oblastech, kde byla vybudována optická síť, zejména v Bělehradě a Novém Sadu, má SBB více než 80% podíl na trhu

- Dva největší lídři v optických vláknech a produkci jsou Telekom Srbija a SBB