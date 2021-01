Sociální distancování "budeme zřejmě muset dodržovat do roku 2022"

31. 1. 2021



"Rozvolnění nefarmaceutických opatření" povede k další vlně úmrtí, pokud nebude očkování úspěšné, varuje britská studie



Sociální distancování zřejmě bude muset být dodržováno až do roku 2022, pokud očkování podstatnou měrou neomezí šíření koronaviru, konstatují britští vládní zdravotničtí poradci.



Vědci varovali vládu, že očkování musí mít účinnost 85 procent proti šíření nákazy i proti vážnému průběhu choroby, má-li se zabránit další vlně úmrtí.



Jeden z autorů studie, dr. Sam Moore, varoval, že ani vakcíny s účinností 85 procent nedokáží snížit číslo nákazy R pod 1. Vysvětlil:





Modelování provedené vědci na univerzitě ve Warwicku dokazuje, že i v nejlepším případě bude nutno dodržovat zásady lockdownu do května 2021. Pokud by britská vláda rozvolnila karanténní opatření v únoru, až budou proočkovány nejrizikovější skupiny obyvatelstva, znamenalo by to další vlnu úmrtí, která by vyvrcholila 1000 úmrtími denně.Pokud však bude očkování při blokaci šíření nákazy jen z 60 procent, počet denních úmrtí dosáhne 1500 osob.Studie konstatuje: "Pouze vakcíny, které nabízení vysokou účinnost při blokaci infekce, které přijme drtivá většina obyvatelstva, umožní rozvolnění nefarmaceutických intervencí bez velkého nárůstu úmrtí."Dosud není jasné, jak efektivné jsou vakcíny při blokaci šíření infekce, avšak vědci se domnívají, že by to mohlo být kolem 60 procent."Vakcíny nebudou stoprocentně efektivní při zabránění vážnému průběhu nemoci. Takže jestliže se vám podaří naočkovat řekněme 85 procent lidí a ukáže se, že je vakcína efektivní z 90 procent, to pořád zanechává 25 procent lidí, kteří by na to mohli umřít, což je hodně lidí."Podrobnosti v angličtině ZDE