Britské firmy plánují přesunout se do Evropské unie

31. 1. 2021





Stovky britských firem plánují přesunout své operace do členských zemí Evropské unie. Británii hrozí dramatický odchod investic a pracovních příležitostí, způsobený brexitem.



Kolem 1. ledna 2021 vyjednávalo už 500 britských podniků o tom, jak založit pobočky, depa či sklady v Holandsku. Od té doby počet britských firem připravujících se na odchod ještě stoupl.



Lyne Biewinga z holandské Britské obchodní komory uvedla, že její tým pracuje "ve dne v noci" na vyřizování žádostí o informace od britských firem.

Rakouská ministryně ekonomiky Margarete Schramböck uvedla že kontakty od britských firem, které se chtějí přesunout do Rakouska - vysoké už několik let - od 1. ledna stouply trojnásobně. Jsou to firmy specializující se na IT, na výzkum a vývoj a hledají umístění v Evropské unii.Pobočka Britské obchodní komory v Belgii uvádí, že i tam dostávají celou řadu žádostí o informace, jak se přesunout do Belgie.V pátek varovali šéfové pět velkých britských podnikatelských organizací, že britská vláda čelí v důsledku brexitu "podstatným problémům" v britských přístavech a že hrozí podstatná ztráta ekonomické aktivity, jestliže bude situace pokračovat jako nyní.Holandsko i Rakousko nabízejí britských firmám podstatné finanční pobídky, aby se přestěhovaly na jejich území.Podrobnosti v angličtině ZDE