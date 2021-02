Průběžné zpravodajství:

Koronavirus má nyní 4000 mutací

4. 2. 2021

Celkem se v ČR dosud uskutečnilo jen 310 340 očkování. Ve středu 3.2. bylo očkováno jen 13 400 osob. Oběma dávkami bylo dosud proočkováno jen 65 916 osob. Ve středu bylo dokončeno očkování jen u 9675 osob. Pokud bude ČR očkovat jen cca 10 000 lidí denně, očkování potrvá do léta roku 2024! Aby bylo proočkováno 60 procent obyvatelstva ČR do léta, muselo by ČR očkovat půl milionu lidí týdně. Pro srovnání: V Británii bylo už Ve středu 3.2. bylo očkováno jenosob. Oběma dávkami bylo dosud proočkováno jen 65 916 osob. Ve středu bylo dokončeno očkování jen u 9675 osob.Aby bylo proočkováno 60 procent obyvatelstva ČR do léta, muselo by ČR očkovat půl milionu lidí týdně. Pro srovnání: V Británii bylo už očkováno první vakcínou více než 10 milionů lidí, to je 15 procent obyvatelstva. V USA bylo očkováno 27,5 milionů lidí, to je 8,3 procent obyvatelstva), z nich 6,7 milionů oběma dávkami.

Počet registrovaných nakažených v ČR překročil 1 milion, dosáhl počtu 1 013 352 osob. Ve středu 3.2. bylo v ČR zaznamenáno 9567 nových denních nákaz. (Tvrzení MZČR o "vyléčených" je zavádějící, protože neznámý počet lidí, 10-20 procent, trpí dlouhým covidem, to MZČR vůbec neregistruje.) Zemřelo 16 826 lidí, to je od předchozího dne registrace o 143 mrtvých více. V nemocnicích je 5811 MZČR o průběhu pandemie v Česku ZDE . lidí.

Česko je stále na tom velmi špatně:



- Počet mrtvých v USA překročil 450 000. Bidenova vláda varovala občany, že v USA zemře až 600 000 lidí, než bude virus zvládnut.



- Jedna dávka vakcíny Pfizer/BioNTech poskytuje lidem po 21 dnech 90 procentní imunitu, vyplývá ze studie očkovaných osob v Izraeli.



- Britská firma GlaxoSmithKline a německá firma CureVac uzavřely dohodu v hodnotě 150 milionů euro, v jejíž rámci mají vyvíjet nové vakcíny proti covidu-19 zaměřující se na nové varianty koronaviru. CureVac už pracuje s německou firmu Bayer na rychlém vývoji a výrobě až 300 milionů dávek vakcíny CVnCov. Ta může být skladována v normálních ledničkách. Probíhají poslední testy a měly by být dokončeny v březnu či v dubnu 2021.



- Němečtí vojenští lékaři odletěli do Portugalska pomáhat tamějšímu zdravotnictví zahlcenému množstvím koronavirových pacientů, zatímco se německý tisk diví, proč česká vláda nepožádá o pomoc Německo v případě zahlcených nemocnic v Karlovanském kraji.



- Britský ministr pro očkování Nadhim Zahawi řekl v televizi Sky News, že je v současnosti identifikováno asi 4000 variant covidu a že výrobci vakcín po celém světě zkoumají, jak mají vakcíny modifikovat, aby byly připraveny pro všechny varianty. Pokusil se také ubezpečovat ty britské občany, kteří dostali pouze první dávku vakcíny Pfizer/BioNTech, že "po 15-21 dnech poskytuje tato první dávka silnou ochranu". Z některých studií prý vyplynulo, že vakcína je možná méně účinná proti novým variantám.



-Pandemie naprosto změnila vztah zaměstnanců vůči zaměstnavatelům. Ze studie asi 700 zaměstnanců v Británii vyplývá, že většina lidí se odmítá vrátit k stoprocentnímu dojíždění do kanceláří. Mnoho lidí dospělo k názoru, že práce z domova je lepší pro jejich zdraví a celkový pocit vyrovnanosti, přestože se méně pohybují a vznikají u nich bolesti svalů a kostí.



- Kanada má dostat množství vakcín z projektu Covax, určeného pro distribuci vakcín do chudších zemí.



- Oxford zahajuje test, zda je účinné, aby lidé dostali první dávku jedné vakcíny a druhou dávku jiné vakcíny.



- Více než 500 tenisových hráčů v australském městě Melbourne bylo ve čtvrtek uvrženo do karantény poté, co jeden pracovník karanténního hotelu byl testován pozitivně na virus.



- Mexický prezident po nákaze koronavirem je "výborného zdraví".



- Brazílie nakoupí 30 milionů ruských vakcín Sputnik V z Ruska a z Indie.

