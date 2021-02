Pražští hygienici obviňují Britské listy z neprofesionality a potvrzují, že karanténu pro děti nezavedli

5. 2. 2021 / Jan Čulík





Mluvčí píše: "Pokud jsou nastavená opatření ve školském kolektivu dodržována, není nutné plošné nařizování karantény".





Upozorňujeme znovu, že děti mohou být asymptomatickými nositeli nákazy a bez desetidenní karantény po styku s nakaženou osobou mohou způsobit smrt starším příbuzným. (Roušky nejsou zárukou proti šíření nákazy, i když šíření nákazy snižují.)





Podání také hovoří o škole, kdežto ve skutečnosti šlo o družinu. Hovoří o tom, že "pedagogové" "v mnoha případech" nosili roušky či respirátory (ne tedy vždy, kromě toho roušky či respirátory nechrání stoprocentně před nákazou). Nešlo však o učitele ve škole ani o výuku, ale o družinářku a pobyt v družině.







Máme zprávy o tom, že se toto údajně nestalo jen v jedné pražské městské části.







Odpověď je naprosto šokující a vypovídá o rozkladu českého státu.





Jde o ohrožení života.









"Kluka jsme dnes nechali doma (učivo jsme dostali), v pondělí asi půjde se ženou na test. Nepochopím, že HSHMP není ani schopná v tomto případě provést např. v pondělí hromadný mobilní odběr-test. To je další problém a pravděpodobně je to opět neschopnost, nepružnost a možná kdoví co (prachy). Vždyť tohle by mohla zajištovat armáda s vyškolenými laboranty. Stát v rozkladu."





Škoda, že státní instituce seriozně nereagují na oprávněné znepokojení občanů. Věcnými, praktickými a efektivními akcemi. Jako je systematické testování a trasování lidí i dětí, které přišly do styku s nakaženou osobou. Jak je to možné?







Česká republika má opět nejhorší počet denních nákaz na obyvatele: (JČ)