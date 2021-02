Nebezpečná nekompetence: Pražští hygienici ohrožují covidem životy lidí

5. 2. 2021

HSHMP prý provedla šetření a není nutná karanténa třídy. Tohle nepochopím, obzvláště když je již ztracena kontrola nad šířením britské mutace v ČR. (Družinářka je doma v karanténě, avšak samozřejmě by měly být v karanténě i všechny děti, s nimiž přišla do styku!)

Píše nám jeden čtenář z jedné čtvrti na okraji Prahy, že družinářka ve škole jeho syna onemocněla covidem. Pražští hygienici, nehorázně, rozhodli, že se žáci v družině, s nimiž družinářka přicházela do styku, nemusejí izolovat v karanténě. Je to neuvěřitelná nekompetence, která bude stát životy lidí. Družinářka mohla nakazit děti, které jsou ovšem bezpříznakové a nákazu bez svého vědomí roznesou do svých rodin mezi své rodiče, příbuzné a prarodiče, které to zabije. Nekompetence pražských hygieniků a ohrožení života občanů je na hraně trestného činu, Neuvádíme ani jméno čtvrti, ani jméno čtenáře či učitelky, abychom jim v dnešní situaci v ČR nenadělali problémy. Odpovědnost za šokující situaci nesou pražští hygienici (JČ).





Vážení rodiče,



dle epidemiologického šetření HSHMP není potřeba nařizovat ve třídě karanténní opatření. (sic!)



Přesto prosím, abyste sledovali svůj zdravotní stav a zdravotní stav Vašich dětí minimálně po dobu 10 dnů od posledního kontaktu s pozitivně testovanou osobou a abyste v případě klinických obtíží ihned telefonicky kontaktovali praktického lékaře a sdělili mu, že Vaše děti nebo vy jste byli v úzkém kontaktu s osobou, u které byla prokázána přítomnost SARS-CoV-2.





Z preventivních důvodů lze využít možnosti antigenního testování, bližší informace naleznete zde:



https://koronavirus.mzcr.cz/antigenni-testovani/











Šetření provedla dle paní učitelky HSHMP, což je Hygienická stanice hl.m.Prahy. Toto se však pravdèpodobně děje v celé Praze. Prakticky totožná situace ve škole na Smíchově. Vím od známých, co mají stejně starého kluka.Bohužel situace v tomto státě je naprosto šílená, i bych tipoval, že pres polovinu rodičů by karanténu nesla úkorně. Proto jsme nejhorší na světě (nebo skoro)Píšu Vám to jako další ilustraci naprosté neschopnosti a asociálnosti této vlády.Je však otázkou, jak by to bylo za vlády ODS a spol. Člověk se někdy nemůže divit, že lidé nechtějí přicházet o příjmy a riskují. Někteří živnostníci a podnikatelé jsou skutečně na dně. Sám jsem nedostal za podzim ani korunu kompenzačního "bonusu" za zrušená nahrávání ve svém nahrávacím studiu. Zrušil jsem je částečně sám z opatrnosti, protože to bývají hodiny pobytu s pěti lidmi v malěm prostoru (také se zpívá), ale tohle všichni z kapel kvitovali. Bohužel je tato činnost jen menší částí mých příjmů, ale v tomto ročním období dominantní. Kompenzace dostanete, když jste omezen z 80% za období červen-září.Zde je doslovný email od paní učitelky. Jistě chápete, že k tomu má befel a nerad bych jí dělal problémy. Tak prosím nejmenujte. Veškerá odpovědnost je na HSHMP.Citace: