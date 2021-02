Brexit: Elton John: "Britští vyjednavači to podělali, zlikvidovali britský hudební průmysl"

8. 2. 2021





"Naučil jsem se všechno, protože jsem v šedesátých letech jezdil šňůry po Evropě. Dnešní mladí umělci musejí mít tutéž šanci! Známý britský populární zpěvák požaduje, aby se Johnsonova vláda vrátila k vyjednávacímu stolu s Evropskou unií.



Britská hudební celebrita Elton John se vyjádřila, že britští brexitérští vyjednavači "to podělali", pokud jde o dohodu pro britské hudebníky a pro širší hudební průmysl. Požaduje, aby Johnsonova vláda věc novým jednáním napravila.



Elton John konstatuje: "Buď ti brexitérští vyjednavači zvysoka kašlali na hudebníky, anebo na ně nepomysleli, anebo nebyli dostatečně připraveni. Podělali to. Je povinností britské vlády problém odstranit: musejí se vrátit k jednacímu stolu a dojednat to jinak, lépe. Současná naše situace je naprosto absurdní. Hudba je jednou z nejvýznamnějších součástí britského kulturního exportu. Je to průmysl v hodnotě 5,8 miliard liber (174 miliard Kč), který byl naprosto z brexitového vyjednávání vynechán."Na Johnsonovu vládu sílí nátlak, aby vyjednala bezvízovou práci pro hudebníky, herce a pracovníky britského tvůrčího průmyslu. Petici požadující celoevropský bezvízový přístup pro kulturní pracovníky na mezinárodních turné podepsalo 280 000 lidí.V minulosti mohli britští hudebníci volně hrát po celé Evropské unii, avšak nyní po brexitu si musejí obstarat vízum a pracovní povolení pro každou jednotlivou zemi, v níž chtějí vystupovat. Vízové podmínky a podmínky pracovního povolení se ve všech 27 členských zemích EU navzájem odlišují. Dalším problémem je oficiálně předem ověřený seznam hudebních nástrojů a dalšího zařízení, které si hudebníci a performeři budou smět vzít s sebou na turné.Dopravní předpisy nyní dovolují britským dopravcům zastavit se v EU před návratem domů jen na dvou místech. To znamená, že britští hudebníci a performeři už nemohou jezdit šnůry po celé řadě evropských měst. Britští dopravci přijdou o zakázky ve prospěch evropských dopravců, kteří smějí volně zastavovat, kde chtějí.Elton John charakterizoval nové předpisy jako "administrativní noční můru, která drasticky zvyšuje náklady turné po Evropě. Nechci žít ve světě, kde budou moci v Evropě hrát jen ti umělci, kteří si už vydělali miliony."Elton John také kritizoval likvidaci kulturní výměny. "Zprostředkovat vaši hudbu davům z jiné kultury, než je vaše, lidem, kteří nutně nemluví vaším jazykem, z vás prostě dělá lepšího hudebníka. Jak jsem zjistil v šedesátých letech, můžete dlouhé měsíce cvičit a zkoušet ve studiu, ale nenaučíte se tolik jako během půlhodiny živého představení, kdy se snažíte získat na svou stranu neznámé publikum - v důsledku toho pak daleko lépe skládáte."Elton John je už dlouho energickým a hlasitým odpůrcem brexitu. V roce 2018 se vyjádřil, že "britské veřejnosti bylo přislíbeno něco, co je naprosto absurdní a ekonomicky nerealizovatelné" a v roce 2019 řekl na koncertě ve Veroně: "Já jsem Evropan. Nejsem blbý, koloniální, imperialistický anglický idiot."V lednu Elton John s dalšími britskými hudebníky podepsal otevřený dopis, že britská vláda "ostudně" "dohodou o brexitu" nechala britské hudebníky na holičkách.Podrobnosti v angličtině ZDE