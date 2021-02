Mimo moc a politiku

Jedním z nich je například pracovník a dobrovolník charitativní organizace Rostok Vladimir Kudrjavcev. Charita Rostok provozuje ve vesnici Turovo v Psovské oblasti v prostorách bývalé školy (škola byla uzavřena poté, co v Turově už není dostatek dětí, které by do školy chodily) zařízení pro mentálně hendikepované, kteří vyrostli v internátu pro sirotky, kde Kudrjavcev, sám bez rodičů, působil jako dobrovolník.