Dánsko vybuduje umělý ostrov pro větrné farmy, aby celou zemi mohlo zásobovat elektrickou energií

11. 2. 2021

Okamžitým cílem je vygenerovat 3 gigawatty, které by elektřinou poháněly polovinu dánských budov (v Dánsku žije zhruba 6 milionů lidí). Projekt by mohl být rozšířen na 10 gigawattů, což by poskytlo elektřinu celému Dánsku a umožnilo by mu exportovat 4 zbývající gigawatty sousedním zemím, jako je Německo. Práce budou zahájeny v roce 2026 a měly by být dokončeny v letech 2030 až 2033.



Projekt bude stát 34 miliard dolarů, přičemž dánská vláda v něm bude disponovat 51 procenty. Zbytek budou vlastnit soukromé společnosti v partnerství s veřejným sektorem. Studie prokázaly, že úspěch Dánska při budování větrné energie byl podpořen vládní politikou, a nikoli technologickými firmami.



Jednotliví občané si nemohou na své domy instalovat větrné turbíny, neboť technologie pro vybudování nové infrastruktury vyžaduje vládní podporu. Na ostrově bude vybudováno nejméně 200 větrných turbín, z nichž každá bude vysoká 850 stop.



Je ironií, že Dánsko na financování projektu zelené energie zčásti využívá příjmy z prodeje ropy. Dánsko se nedávno zavázalo zastavit hlubinný průzkum a těžbu ropy do poloviny století. Žádné strachy, těžba se zastaví ještě před tímto termínem, protože elektromobily brzy budou mít navrch a hlavně nebudou muset jezdit na ropu.



Dánští zákonodárci si stanovili cíl snížit emise oxidu uhličitého o 70 procent do roku 2030. Dánsko již nyní získává 40 procent své elektřiny z větrné energie. Na konci roku 2019 přibližně 50 procent jeho elektřiny pocházelo z obnovitelných zdrojů.



Země již disponuje energetickým uzlem na ostrově Bornholm v Baltském moři a další energetický uzel se nachází v Severním moři. Vítr na moři obvykle fouká více a silněji. Plány v oblasti větrné energie na moři se nesetkávají se stejným odporem jako pevninské projekty.



Bidenova administrativa se chystá podpořit projekty s větrnou energií na moři, v čemž Spojené státy prozatím dost zaostávají. New York, Maryland a Virginie realizují velké projekty s větrnou energií na moři. V hlubších vodách lze použít plovoucí turbíny, přičemž pět takových turbín funguje u skotského pobřeží.



Celý článek v angličtině ZDE