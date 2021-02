ANO spolu s KSČM pohřbily jednání o exekučním řádu. Mimořádné schůzi Sněmovny dominovaly obstrukce

Tisková zpráva Platformy pro reformu exekucí

11. 2. 2021

“Dokud to nebude realita, jsou to jen slova. Leží tu rok a půl,” rozčílil se v závěru mimořádné schůze Jan Farský ze STANu k obstrukcím k exekučnímu řádu. Mimořádnou schůzi Sněmovny svolali opoziční poslanci, kteří viní ANO z toho, že ani jeden z důležitých tisků k insolvencím a exekucím ve skutečnosti projednat nechtějí. Odkládání právě těchto dvou novel v době současné pandemie a hospodářské recese je velmi riskantní a nebezpečné. To si myslí i organizace pomáhající lidem v nouzi a dluhoví experti. Na dnešní schůzi se přitom měly ke komplexnímu návrhu novely načítat důležité pozměňovací návrhy poslanců a poslankyň.

“ANO pod taktovkou Jaroslava Faltýnka to dnes dokončit nechtělo a záměrně projednání zablokovalo. Nejdříve hlasovalo proti pokračování jednání po 19. hodině a posléze i proti dokončení druhého čtení exekuční novely. Pokud s tímto výrokem nesouhlasí, tak ať urgentně sjednají nápravu a svolají rychle další mimořádnou schůzi či to zařadí na program Sněmovny řádné,” komentuje výsledek jednání Radek Hábl, ředitel Institutu prevence a řešení předlužení.

S tím souhlasí také Věnek Bonuš, právník Frank Bold z platformy Rekonstrukce státu, která na průtahy dlouhodobě upozorňuje: “Vládní ANO tak opět potápí snahy o ukončení kšeftování s dluhy, které prostřednictvím vládní novely zákona samo deklarovalo. V tuto chvíli tak reálně hrozí, že poslanci nestihnou novelu probrat do konce volebního období.”

Podle opozice i odborníků jde nyní o to, aby se tisky už déle neblokovaly a pustily se v legislativním procesu dál. Proti insolvenční novele stejně jako proti reformě exekučního řádu existuje ovšem velký odpor věřitelské lobby a velkých exekutorských úřadů. “Insolvenční novela jde podle jejích kritiků nad rámec evropské směrnice, která doporučuje zkrácení oddlužení z 5 na 3 roky “pouze” pro podnikatele. Kritici ovšem neuvádí, že směrnice doporučuje tříleté oddlužení i pro spotřebitele. Navíc to v praxi prostě oddělit efektivně nelze,” uvádí Pavla Aschermannová z organizace RUBIKON Centrum.

Zatímco projednání novely insolvenčního zákona v tomto volebním období je ohroženo, exekuční řád má ještě naději, dodrží-li ANO svůj slib z mimořádné schůze k co nejdřívějšímu pokračování druhého čtení. V poslední době se navíc množí studie a akce, např. studie CETA či akce Hospodářské komory ČR, zaměřující se pouze na část aspektů reformy a opomíjející zbylé. To může být podle odborníků velmi nebezpečné, politici se totiž často těmito manipulativní výsledky pro neznalost problematiky ohánějí.



