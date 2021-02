Hatos vrací úder

11. 2. 2021 / Karel Dolejší

Nyní se via Ovčáček čtveráček dozvídáme, že Rychetský řád TGM nakonec nedostane, protože zrušením oposmluvních částí volebního zákona údajně poškodil Českou republiku.

To je vskutku pozoruhodná argumentace. Na státní medaile totiž lidé v minulosti nebyli navrhováni za to, že by se momentálně líbili prezidentovi, ale za celoživotní činnost. Takže v podtextu hradní argumentace vlastně leží představa, podle které Ústavní soud ČR pod vedením Rychetského udělal věc tak strašlivou, že devalvoval celoživotní přínos svého šéfa české státnosti - mj. spoluatorství ústavy a další práci, kterou dotyčný přinejmenším za posledních 30 let odvedl. Zajímavé, že?

Poznámka na okraj: Zapeklitá otázka zní, zda Rychetského bude Zemanovo "nedajli medaili" opravdu mrzet. Těžko odhadovat. Když se prezidentský úřad vedený Zemanem postupně stává jednou z nejméně důvěryhodných institucí ve státě (na úrovni youtuberských influencerů), leckdo by ocenění z této strany vnímal víceméně jako polibek smrti.

***

V roce 1985 novinář Alex Heard vytvořil neologismus "hathos" (z anglického "hate" - nenávist a "pathos", výrazu pro charakteristické dojetí plynoucí z prudkého hnutí mysli). Nové slovo použil poté, co byl nucen nějakou dobu komunikovat s tehdejším tiskovým tajemníkem senátora Boba Dolea Scottem Richardsonem a hledal vhodný výraz pro to, s čím se potkal. Od té doby se "hathos" v angličtině používá k označení požitku z projevované nenávisti. V souladu s běžným pravopisem výrazu "patos" můžeme "hatos" převzít do češtiny bez dodatečného "h" - přinejmenším do doby, než jej nějaký kongeniální překladatel kalibru Jana Kantůrka převede do českých reálií se vším všudy.

Když tedy ústavní soud rozhodl, že Zemanova čistě osobní nenávist, patologická lhavost a mstivost až za hrob nejsou věci, které by mohl schovávat za výkon ústavní funkce, hatos mu tím pokazil. Nemůže už napříště beztrestně urážet a nadávat hlava nehlava všem okolo s výmluvou, že je ze své funkce nepostižitelný. Lze jej teď žalovat jako kteréhokoliv jiného nactiutrhačného pomlouvače.

Ovšemže Bumbál a jeho kumbál nemohli takovou neslýchanou drzost soudu nechat bez reakce. Rychetský medaili nedostane. Nezaslouží si ji. Pro urážku starostenský nohy nadosmrti zavříno.

Hatos vrací úder, plantážníci.