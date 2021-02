Pozor na bruslení na zamrzlých rybnících - led není pevný všude!

Holandský premiér Mark Rutte varoval před hromadným bruslením, protože může rozšířit nákazu covidu-19 a zranění z bruslení zablokují pohotovostní oddělení nemocnic, které mají plné ruce práce s koronavirem. Pohotovost v nemocnicích v Holandsku byla v sobotu dvakrát tak plná než normálně, přicházeli lidé ze zlámanými zápěstími a dalšími zraněními.

Ice-skating on the canal in #Amsterdam pic.twitter.com/X4QFVYRD2T