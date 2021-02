Britský ministr zdravotnictví porušil zákon: Nezveřejnil covidové kontrakty

Korupce v Británii:

19. 2. 2021





Britský ministr zdravotnictví Matt Hancock porušil zákon tím, že nezveřejnil vládní kontrakty se soukromými firmami v hodnodě mnoha miliard liber během povinné statutární lhůty 30 dnů.



Soudce Chamberlain rozhodl, že nezveřejnění těchto kontraktů porušilo "životně důležitou veřejnou funkci" transparentnosti ohledně toho, jak stát vydává "obrovské množství" peněz z kapes daňových poplatníků.

Verdikt je vítězstvím pro Good Law Project (GLP), crowdfundingovou neziskovou organizaci, která mnohonásobně žaluje vládu v souvislosti s kontrakty, které Johnsonova vláda udělila pro získání protipandemických ochranných prostředků různým pochybným soukromým firmám.Hancockovo ministerstvo zdravotnictví do začátku října 2020 vydalo 15 miliard liber (450 miliard Kč) na kontrakty uzavřené s různými soukromými firmami na dodávku protipandemických ochranných prostředků, avšak jen kontrakty v hodnotě 2,68 miliard liber byly zveřejněny.Podle vládních předpisů je vláda povinna zveřejňovat všechny kontrakty, které mají hodnotu vyšší než 10 000 liber, a to do 30 dnů po uzavření kontraktu.Good Law Project poukázal jako příklad na tři kontrakty na dodávky ochranných prostředků: kontrakt v hodnotě 252 milionů liber na dodávku roušek dostala finančnická (!) firma Ayanda Capital, kontrakt v hodnotě 108 milionů liber dostala firma Clandeboye Agencies, která do té doby dodávala jen cukrovinky, a kontrakt na ochranné prostředky v hodnotě 345 milionů liber dostala firma Pestfix, do té doby dodávající pouze přípravky proti škůdcům.Kontrakty nebyly zveřejněny v požadované třicetidenní zákonné lhůtě.Hancock a jeho ministerstvo ostře bojovali proti této žalobě. Trvrdili, že Good Law Project nemá právní statut, který by ho opravňoval podat žalobu.Good Law Project požádal Hancocka písemně, aby zveřejnil všechny nezveřejněné kontrakty a jména firem, jejichž nabídky dodávek ochranných protipandemických prostředků byly zpracovány prostřednictvím "kontaktů s VIP", vysoce prioritních doporučení od poslanců, lordů a dalších lidí s politickými konexemi. Johnsonova vláda opakovaně odmítá zveřejnit seznam těchto firem.Podrobnosti v angličtině ZDE