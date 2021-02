V důsledku covidu a kvůli Bolsonarovi jsou domorodí indiáni z etnické skupiny Juma nyní oficiálně vyhynulí

23. 2. 2021 / Fabiano Golgo



Kmen Juma čítal v šedesátých letech dvacátého století více než 10 000 domorodých indiánů. V sedmdesátých letech podporovala vojenská diktatura, jejíž součástí byl současný brazilský prezident, bývalý kapitán armády, řadu masakrů domorodých indiánů, jen aby bylo možno překřížit jejich území novými silnicemi. V roce 2020 už existovalo pouze 960 členů tohoto kmene. Nyní v důsledku covidu-19 a sabotáži Bolsonarovy vlády tento národ již neexistuje. Arujá Juma (foto) byl poslední člověk z kmene Juma, který zemřel.



Novým koronavirem je nyní infikováno 34 529 domorodých obyvatel z 38 etnických skupin z brazilského amazonského deštného pralesa. Asociace brazilských antropologů odsoudila evangelikálské náboženské skupiny za šíření falešných konspiračních teorií za účelem „sabotáže“ očkování domorodých obyvatel.







Bolsonaro bagatelizeuje závažnost viru a sám se odmítl nechat očkovat. "Pokud přijmete vakcínu a stanete se aligátorem, je to váš problém." Pokud se proměníte v Supermana nebo ženám narostou vousy, nemám s tím nic společného, ​​“ řekl Bolsonaro o těch, kteří se nechávají očkovat.

Covid-19 decimuje brazilské domorodé obyvatele a Bolsonaro zintenzivňuje svou kampaň pronásledování proti nim. Úmrtnost domorodých obyvatel v amazonské oblasti je o 58% vyšší než úmrtnost běžné populace a míra infekce je o 68% vyšší.Podle Neidinha Bandeira z nevládní organizace Associação de Defesa Etnoambiental Kanindé (Sdružení pro ochranu etno-environmentálního zabezpečení v regionu Kanindé) je zdecimování celého tohoto kmene a v důsledku toho úplné vyhynutí jejich kultury a jazyka kagwahiva důsledkem politiky Jaira Bolsonara.Tento anti-ekologický prezident změnil zákony, které trestaly bílé útočníky proti indiánským rezervacím. Z tohoto důvodu některé kmeny nemohly dostat vakcínu, protože zlatokopové jednoduše zablokovali přístup zdravotních sester a lékařů, kteří se snaží do kmenů dostat. Vyhrožují zastřelením každému, kdo se pokouší dostat se k indiánům, a přestože je žádána policie o pomoc, ta v důsledku atmosféry strachu z odvetných opatření od Bolsonarovy vlády nikdy zdravotnikům nepomáhá.Brazílie má téměř 900 000 domorodých obyvatel, více než 300 různých etnik. Přibližně 64 procent z nich žije v domorodých oblastech, což je území, které mají podle zákona vlastnit a využívat výhradně domorodí obyvatelé. V současné době tvoří toto území 14 procent rozlohy země.Bolsonarův seznam anti-domorodých politických strategií je dobře zdokumentován a představuje genocidu původních brazilských národů. Poté, co Bolsonaro nedávno získal kontrolu nad oběma komorami brazilského parlamentu, stanovil své priority pokusem prosadit kontroverzní těžební zákon, který by dále podpořil likvidaci práv domorodců v Brazílii. Odstraněním všech předpisů a trestů pro lidi, kteří napadají domorodé území, v podstatě Bolsonaro umožnil těmto útočníkům v indiánských kmenech záměrně šířít koronavirus s cílem je vyhladit, aby útočníci získali jejich území pro sebe.Dva přední brazilští domorodí předáci požádali Mezinárodní trestní soud (ICC), aby začal Bolsonara vyšetřovat ze „zločinů proti lidskosti“. Obvinili jej z bezprecedentních škod na životním prostředí, ze zabíjení a pronásledování lidí. Zdravotničtí pracovníci v Brazílii také vyzvali ICC, aby začal Bolsonara vyšetřovat za zločiny proti lidskosti kvůli jeho manipulaci s pandemií Covid-19.Už během své volební kampaně v roce 2018, dal Bolsonaro najevo své záměry otevřít Amazonii komerci a zlikvidovat územní ochranu domorodého obyvatelstva. Během jeho prvního roku ve funkci prezidenta odlesňování v brazilského amazonského deštného pralese vzrostlo na nejvyšší míru za posledních deset let. Uprostřed pandemie se odlesňování v Amazonii v prvním čtvrtletí roku 2020 zvýšilo o více než o 50 procent.