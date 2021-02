Ministerstvo školství šíří namísto distančního učení mezi děti katolickou propagandu

Mezitím v Absurdistánu 164:

23. 2. 2021 / Tomasz Oryński

Korytarz życia ... Nie, nie dla karetki pogotowia ratującej życie.

Dla Dudy wracającego z urlopu na stokach narciarskich. pic.twitter.com/GoFaacyDVR & mdash; Andrzej (@Andrzej_Miland) 21. února 2021

Nejprve jsem vyzkoušel verzi pro děti ve věku 6-9 let. Hraním „hry“, která není ničím jiným než vlastně jen klikatelným powerpointem, se mohou děti dozvědět taková zajímavá fakta, jako například že zápis o křtu Karola Wojtyly lze najít v záznamech farnosti na straně 549 pod číslem 671:









Později hra bere děti na cesty tzv. "papamobilem" (během jeho první pouti do Polska byl tím "papamobilem" speciálně navržený automobil Star 266 Truck, ale Wojtylův oblíbený "papamobil" byl založen na vozidlu Fiat Campagnola). Cesta kolem „Papežova Polska“, se skládá ze tří míst: z jeho rodné města, Krakova, kde byl biskupem, a z Kalwarie Zebrzydowské, kam, jak nás hra učí, chodil Wojtyla na výlety:





Děti jsou vyzývány, aby pro mladého Karola Wojtyłu naplánovaly výlet spojením jmen kostelů s jejich umístěním na mapě. Nechápu, jak znalost místních kostelů v Kalwarii Zebrzydowské může být prospěšná pro kohokoli, nebo dokonce proč by se mělo očekávat, že bude někdo vědět, kde přesně ty kostely jsou (pokud není upřednostňovanou metodou náhoda, které jsem byl nucen k dokončení tohoto úkolu použít).









Co to znamená být Božími dětmi:

Jelikož několik obrázků ukazuje, že Greniuch skutečně velmi rád vítá své přátele „pozdravem z árijské Evropy“, jeho jmenování na tak prominentní místo v instituci, která formuje polskou historiografii, vyvolalo obrovský skandál. IPN se ho zpočátku pokoušel bránit, když informoval, že Greniuchův strýc zemřel v Osvětimi , jako by to mělo nějak věci zlepšit. Kupodivu nepsali nic o jeho akademických úspěších, ale zveřejnili jeho obrázek, jak u pomníků obětí křišťálové noci položil květinu. To přece dokazuje, že Greniuch nacista není. Že ano?Ale samozřejmě, byla to ztracená bitva a Greniuch se musel své nové funkce vzdát. Vyřeší to ale obecnější problém, že takto důležitou instituci přebírají fašisté? Podle mých informací bude Greniuch pokračovat ve své staré práci v kanceláři IPN v Opole, kde pracoval poslední tři roky. A Greniuch není jediným zaměstnancem IPN s extrémně pravicovými sklony. Navíc nejde jen o IPN: nedávno jedno vydavatelství využilo skutečnosti, že díla Adolfa Hitlera jsou nyní ve veřejné sféře a poprvé v historii vydalo plné, nezkrácené verzi v jiném jazyce než v němčině . Všech 4000 výtisků se prodalo a nyní se musejí tisknout další, což je u takové odborné akademické knihy neslýchané (vydavatel tvrdí, že je to kritická, akademická publikace připravená odborníkem specializujícím se na téma nacistické propagandy). Pochybuji, že si tuto knihu tisíce lidí kupují pro svůj akademický výzkum nebo jako varování…Prezident Andrzej Duda byl každopádně na lyžařských prázdninách, ale vrátil se právě včas, aby se přidal k ostatním a i on nového šéfa vratislavského IPN zkritizoval. Jen náhodou jaksi zapomněl, že před pouhými dvěma lety sám udělil Greniuchovi vysokou medaili za zásluhy o „propagaci znalostí o Prokletých vojácích“. (Prokletí vojáci jsou členové protikomunistického partyzánského hnutí po roce 1945, z nichž mnozí (včetně toho, kterého většinou propagoval Greniuch ) jsou váleční zločinci, kteří prováděli etnické čistky nebo vraždili příslušníky etnických menšin).Možná Duda na to zapomněl, protože byl ve spěchu. Spěchal tak usilovně, že nafilmovali jeho kolonu při jízdě v jízdním pruhu pro záchranná vozidla vytvořeného řidiči, kteří po nehodě uvízli v dopravní zácpě:Ať tak či onak, toto je historie. Většina Poláků se stará o aktuální dění. A teď dojde k dalšímu lockdownu, pan prezident se ze svých lyžařských prázdnin vrátil, takže vláda může nyní lyžařská střediska už zavřít - žertovali Poláci. A víte co? Ten vtip se možná splní. Podle rádia RMF FM vláda je skutečně plánuje uzavřít. I když se divím, že jim to už není jedno. Poté, co znepokojení občané oznámili, že Kaczyński a jeho doprovod navštívili v dubnu 2020 hrob jeho bratra na zámku Wawel, uprostřed lockdownu, soud rozhodl, že ani oni neporušili žádné zákony, protože lockdown nebyl legální. Jejich příběh tedy skončil pro ně stejně jako pro tisíce Poláků, kteří byli předtím soudy také osvobozeni. Až na to, že jsou Poláci policií obtěžováni a Kaczyńského policie chrání.Mezitím už uplynul skoro rok, co učíme děti doma. Není divu, že vláda měla plné ruce práce, aby dětem poskytla kvalitní domácí vzdělávání. Vrcholem tohoto úsilí je nová onlinová hra o papeži Janu Pavlu II. Vyrobit ji stálo 790 000 zł (4,74 milionů Kč) a já jsem tuto hru pro vás vyzkoušel a zjistil jsem, že je neuvěřitelně nudná a navzdory tvrzením, že bude užitečná na hodinách polštiny, občanské výchoby, biologie či zeměpisu, je to jen církevní propaganda plná zbytečných faktoidů.Poté jsem vyzkoušel verzi pro starší studenty - vybral jsem si téma „Papež a mladí - Světové dny mládeže“. Tady potom, co jsem zvolil jedno z umístění Světových dnů mládeže - město Częstochowa - jsem zjistil, že tato první (a poslední) instance hry je skutečně užitečná pro cokoli: jedna z otázek v kvízu byla „ve kterém vojvodství se nachází Częstochowa?" což může být považováno za geografickou otázku. Ale pak jsme se brzy vrátili k nesmyslnému blábolení církve a dostal jsem otázky jako:Jaké je největší tajemství křesťanského povolání:a) máme se stát Božími dětmi v Kristu skrze Ducha svatéhob) musíme konat dobro všem lidemc) musíme si Zemi podříditPokud vás to zajímá, správná odpověď je a) a ne, jak by někteří mohli očekávat, b).Další otázka sleduje tento problém hlouběji, a proto se nás ptají:a) umožnit Bohu, aby nás vedl, a být otevřený jeho jednání v dějinách našeho osobního života a v dějinách světab) být dokonalí, nehřešit, neskandalizovat a dodržovat své náboženské povinnostic) dovolit Bohu, aby nás vedl v modlitbě, musíme být opatrní ohledně přijímaných rozhodnutí a nestojí za to podílet se na tvorbě tohoto světa, který každopádně stejně odumře.Možná by vás zajímalo, co to má co společného s Częstochowou, ale naštěstí některé otázky souvisely se svatým obrazem Černé Madony, a tak by se vás mohli zeptat:Co lze nejlépe pochopit u nohou Boží matky?a) co to znamená být Božími dětmi, syny a dcerami Božímib) morální povinnosti člověkac) vnější svobodu člověkaTrochu jsem se nudil, takže jsem byl rád, že tento kvíz skončil. Dalším úkolem však bylo najít citát z bible a napsat jej do pole na obrazovce. Už jsem nemohl.Uvědomme si však, co je zde důležité: prosím, na takovéto blbosti vydává ministerstvo školství své peníze během pandemie, kdy se žáci a učitelé s potížemi snaží dál dál pokračovat ve vzdělávání distančně, přestože nemají žádný specializovaný software ani online výukové prostředky: Ministerstvo utratí ¾ milionu zlotých z veřejných peněz na mizernou „hru“ určenou k pumpování náboženské propagandy do dětí.A tím to, samozřejmě, ani zdaleka nekončí. V jedné z předchozích kapitol tohoto seriálu jsem se zmínil o speciální dohodě mezi propagandistickou státní televizí TVP a církví. Dohoda se týkala náboženských pořadů v této televizi a obě strany se velmi zdráhaly zveřejnit její podrobnosti. Nakonec se ale podařilo portálutyto informace získat a co jsme se dověděli?TVP je povinna „objektivně a kompetentně informovat o životě církve a o náboženských aspektech společenského a kulturního života“. Je povinna prezentovat postavení církve v „publicistických pořadech týkajících se morálních a sociálních i profesních, sociálních a kulturních otázek“. Kromě toho musí TVP „zvlášť pečovat o archivní záběry týkající se Jana Pavla II.“ Dále: TVP nemá právo na dohled nad obsahem náboženských pořadů, které financuje. Kromě toho existuje velmi podrobný seznam náboženských programů, které je TVP povinna vysílat, počínaje jednou mší denně na prvním programu, přes několik dalších náboženských akcí, přes příležitostné projevy biskupů až po týdenní katolický program pro děti. Dohromady to jsou celé hodiny vysílání denně a TVP je také povinna dělat všem těmto náboženským pořadům reklamu.A co TVP dostává od církve za všechny tyto peníze a vysílací čas, můžete se zeptat? NIC. NULU. ABSOLUTNÍ NIC.Mezitím sama vláda, která pumpuje veškerou tuto katolickou propagandu do společnosti a tančí, jak biskupové pískají, provedla bezprecedentní útok na práva žen pod taktovkou katolických radikálů, seškrtala prostředky na oplodnění in vitro a tak dále, a pak se díví: Jak je možné, že i přes štědré sociální dávky pro rodiče (stěžejní program 500+ - 500 zł měsíčně pro každé dítě) je demografická situace hrozná (zejména v roce covidu, kdy Polsko zaznamenalo rekordní počet úmrtí)? A navzdory skutečnosti, že polské ženy v zahraničí nemají obavy a rodí více dětí než Polky doma? Mateusz Morawiecki jmenoval zvláštní ministryni pro demografickou politiku - v roce 2019 - od té doby ta osoba stále pracuje na „rozvoji strategie“ - už více než rok od svého jmenování.Co tedy PiS chystá udělat, aby povzbudila polské ženy, aby měly děti? Navrhuje spoustu nových útulných pracovních míst pro své kamarády. „ Institut pro rodinu a demografii “. Jeho úkolem bude povzbuzovat polské ženy, aby měly děti. Pro začátek pravidelným zvyšováním dotace 500 zlotých na dítě (která byla z velké míry už stejně pohlcena inflací).A pokud tyto zatracené ženské v dohledné době nezačnou plodit děti, vždycky přece ještě existuje strategie, kterou navrhla Margaret Atwood ve svém románu „Příběh služebnice“.