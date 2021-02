Monitor Jana Paula: Kulturní noviny volají SOS, proč je dobré je podpořit?

24. 2. 2021 / Jan Paul

Kulturní noviny jsou vydavatelské a mediální družstvo, které bylo založeno v říjnu 2009. Do července roku 2012 vycházeli v tištěné formě, avšak redakce pak přešla na týdenní on-line vydání, což trvá doposud. Co jednomu nemožno, všem dohromady snadno, napsal kdysi František Cyril Kampelík, a to byl důvod, proč Kulturní noviny zvolily formu družstva. Na svém webu KN uvádějí: „Vydavatelské družstvo, jež je cílem naší iniciativy, posouvá cíl svého snažení z běžných oblastí družstevních aktivit (řemesla, zemědělství, alternativní bankovnictví aj.), do prostoru mediálního. V současnosti nemáme v České republice vzor, na nějž bychom mohli navázat, avšak v Německu funguje od roku 1978 deník die tageszeitung (taz), který je nám velkou inspirací.“

Redakce Kulturních novin sídlící v Brně je přesvědčena, že, cituji: „I ve finančně náročném mediálním světě je možno zřídit kvalitně vedené a respektované médium, které nevzniká z vůle bohatého podnikatele či korporace, nýbrž z potřeby určitého prostředí, jež má jednotnou ideu a každý jeho jednotlivý příslušník je ochoten svým dílem k realizaci této ideje přispět. Důležitým momentem je demokratický mechanismus, jímž se tak děje - "jeden člen, jeden hlas" bez ohledu na výši členského podílu. To je podstatný rozdíl od jiných podnikatelských subjektů, v nichž je rozhodování i směřování založeno na výši majetkové účasti“.

Nechci zde poučovat vzdělaného čtenáře o tom, že nezávislost na politické moci a komerčních trendech je důležitý předpoklad k tomu, aby takový mediální titul neplnil funkci hlásné trouby, a šiřitele tendenčních a bulvárních informací. Jak známo, nic není zadarmo, ani chod redakce a provozování webu. Britské listy prožívají tuto realitu již delší dobu, a jsou solidární s každým nezávislým titulem, který se ocitá v podobné situaci. „Vážení čtenáři“, píší Kulturní noviny na svém webu, „naše noviny jsou svobodné díky podpoře členů družstva, předplatitelů a sympatizantů. Přispějte, prosím, na jejich provoz. Jakýkoli příspěvek nám pomáhá. Děkujeme“.