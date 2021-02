Bolsonaro zneužil německého onlinového průzkumu jako vědeckého důkazu o tom, že roušky prý škodí zdraví dětí

27. 2. 2021 / Fabiano Golgo





Prezident Jair Bolsonaro ve svém pravidelném týdenním televizním projevem znovu odrazovall od používání roušek proti covidu-19. Ve stejný den, kdy Brazílie zaregistrovala více než 1500 denních úmrtí na covid, prezident se zmínil o „německé univerzitě“, která údajně ve „studii“ poukázala na to, že roušky „škodí dětem“.



„Začínají se objevovat vedlejší účinky masek,“ řekl Bolsonaro. „Německá univerzita tvrdí, že jsou pro děti škodlivé. Poukazuje na několik problémů: podrážděnost, bolesti hlavy, potíže s koncentrací, snížené vnímání štěstí, odmítání chodit do školy nebo do školky, odrazování od čehokoliv, zhoršenou schopnost učit se, závratě a únavu,“ dodal prezident.





Ve skutečnosti Bolsonaro citoval výsledky onlinového průzkumu provedeného pěti vědci z University of Witten / Herdecke v německé spolkové zemi Severní Porýní-Vestfálsko. Cílem vědců bylo vytvořit databázi pro shromažďování zpráv o používání roušek u dětí. Ve druhé polovině roku 2020 tito vědci tento online dotazník zpřístupnili reportérům. Do uzávěrky 26. října vyplnilo dotazník 20 353 lidí. Z účastníků uvedlo 87,7%, že to jsou „rodičw“. Účast byla dobrovolná a otevřená každému, kdo klikl na odkaz na dotazník. Ten netvrdil, že je reprezentativním obrazem německé společnosti.



Výsledky byly podle odpovědí dobrovolných respondentů následující:



„Poruchy způsobené nošením roušky hlásilo 68% rodičů. Mezi nimi byly podrážděnost (60%), bolesti hlavy (53%), potíže se soustředěním (50%), snížené štěstí (49%), neochota chodit do školy či školky (44%), malátnost (42%), poruchy učení (38%) a ospalost nebo únava (37%). “ Údaje poskytnuté vědci však jasně ukazují, že průzkum měl malou vědeckou přesnost a fungoval spíše jako sbírka historek.



Zdá se, že se průzkumu také účastnil neúměrný podíl pandemických skeptiků nebo kritiků vládních opatření k potlačování této choroby. Jedna z otázek v dotazníku se účastníků ptala, jak hodnotí opatření přijatá německou vládou k potlačení pandemie. Z více než 20 tisíc lidí, kteří odpověděli na dotazník, přibližně 42% uvedlo, že jsou pro méně přísná opatření k omezení šíření covidu-19. Dalších 31% uvedlo, že vládní opatření jsou „nepřiměřená nebo nepochopitelná“. Pouze 22,7% účastníků uvedlo, že opatření jsou vhodná, nebo že by měla být ještě přísnější.



Obrázek kontrastuje s průzkumy prováděnými tradičními německými výzkumnými ústavy ve druhé polovině roku 2020. V srpnu průzkum zadaný televizním kanálem ZDF ukázal, že pouze 10% Němců považuje opatření přijatá vládou za přehnaná. Dalších 77% uvedlo, že podporuje více karanténních omezení proti covidu. Na začátku října jiný průzkum zjistil, že procento Němců, kteří hodnotí opatření jako nadměrná, nebylo více než 11%.



Existují tedy silné známky toho, že dotazník přilákal nepřiměřený počet vládních kritiků nebo pandemických skeptiků, kteří výsledky zkreslili.



Bolsonaro nicméně sdělil stovkám milionů lidí, že seriozní německá univerzita varovala před riziky používání roušek dětmi, což vyvolalo strach a paranoiu u mnoha rodičů z hord jeho následovníků po celé zemi.





