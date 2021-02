Vládní poslanci smetli motivační příspěvek pro lidi v covidové karanténě. Piráti a Starostové předloží klíčový návrh znovu v legislativní nouzi

Sněmovna dnes nejprve odmítla senátní vratku zákona ohledně tzv. „izolačky“, navzdory varováním, že nemusí projít nic. Následně poslanci hlasovali o tom, zda se schválí původní sněmovní verze obsahující oba neprodiskutované přílepky. Tu zástupci vlády nakonec smetli kvůli své nejednotnosti.

„Je zcela logické, že se dnes řada lidí bojí chodit na testy, i když se necítí dobře, protože si prostě kvůli financím nemohou dovolit stonat. Za Piráty a Starosty je odmítáme za podobé jednání trestat, naopak jim chceme pomoci. Vyzýváme proto kabinet, aby okamžitě senátní verzi zákona předložil v legislativní nouzi na vládě. Pro jistotu tak učiníme i my sami, protože postup kabinetu je bohužel naprosto nepředvídatelný. To se ukázalo i u dnešního hlasování, kdy byl zákon smeten kvůli hlasům tří vládních poslanců. Vláda je nejednotná, a ani jedním hlasem nepodpořila senátní verzi, ačkoli byla upozorněna, že nemusí mít hlasy na svou variantu s přílepky. Takový přístup považuji za nevídaný,“ nastínila Richterová.

„Senát k zákonu přidal několik smysluplných pozměňovacích návrhů, zejména možnost prodloužení pobírání příspěvku z 10 na 14 dnů, což Piráti navrhovali i původně ve Sněmovně. Hlasovali jsme tak pro senátní vratku, protože by více pomohla lidem v současné krizi. Varovali jsme ale, že přílepky ve sněmovní verzi, které by ztížily život malým firmám i třeba SVJčkům (sdružením vlastníků jednotek spravujících bytové domy), podpořit nemůžeme. Stejně tak by návrh mohl vést k dalším potížím pro lidi v exekucích, kteří jsou nyní na dohodách často závislí. Celá věc je o to absurdnější, že vládě chyběl jeden jediný hlas, a zdrželi se tři přítomní poslanci za vládní hnutí ANO. V žádném případě se ale nevzdáme a budeme příspěvek dál tlačit, počty nakažených rekordně rostou, nemocnice téměř kolabují, musíme proto okamžitě zavést efektivní protiopatření. Pokud bude vláda chtít, může si verzi očištěnou o přílepky schválit na svém jednání klidně už dnes nebo v pondělí, a nám předložit hned v úterý,“ dodala Richterová.