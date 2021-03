Koronavirus: Situace ve Španělsku

1. 3. 2021

Podle listu El País a jeho mimořádného zpravodajství o covidu 19, „Španělsko se dostalo s covidem 19 do extrémě riskantní situace, když četnost nákaz dosáhla 235 případů na sto tisíc obyvatel (2021).: Ačkoli Španělsko neustále čelí nebezpečí, které tento virus představuje: „Ministerstvo zdravotnictví zaznamenalo v posledních 24 hodinách 7 461 nových nákaz a 443 úmrtí“ ( El País , 2021). Z tohoto důvodu, ačkoli Španělsko se necítí být v extrémně riskantní situaci, je pravdz, že „31,5% lůžek JIP zabírají pacienti s coronavirem ( El País , 2021), napsala pro nás Irene Sánchez Perez. Do češtiny přeložil František Řezáč.

Pokud se týče vakcinace ve Španělsku, slovy našeho prezidenta Pedra Sáncheze: „Cílem je do konce léta naočkovat 70% populace (El País, 2021). Další významné španělské noviny La Vanguardia píší, že Pedro Sánchez předpokládá, že na začátku léta bude naočkováno 20 milionů Španělek a Španělů (2021). Ministr zdravotnictví ujišťuje, že „španělské veřejné zdravotnictví spravuje 80% dodaných dávek, takže není vakcinace problémem…, spíš není jisté, kolik dávek dostaneme“(La Vanguardia, 2021).

Ačkoli je tady celostátní nouzový stav, každá autonomní oblast má svá vlastní opatření. RTVE hlásí, že „momentálně jsou všechny autonomí oblasti po obvodu uzavřeny kromě Madridu, Kanárských ostrovů, Baleárských ostrovů a Extremadury a některé oblasti uvolňují a ruší vlastní restrikce. Například zatímco jsou hotely uzavřeny v celé oblasti Valencie, v Madridu jsou bary a restaurace otevřeny do jednácti večer (RTVE, 2021).

Myslím si, že by měl být v opatřeních celostátní konsensus, alespoň u většiny. V Madridu hejtmanka Isabel Díaz Aduso občas zavírá a otvírá městské čtvrti, což, podle mého názoru, jsou opatření zbytečná. Kdykoli vidí možnost uvolnění restrikcí, udělá to: konečně dosáhla posunutí uzavírací hodiny hotelového provozu do půlnoci.





Kromě toho jsme si uvědomili, že naše veřejné zdravotnictví není tak dobré, jak jsme si mysleli. V předcházejících letech se prováděly škrty ve veřejné zdravotní péči společně s omezováním počtu zdravotnického personálu. Z tohoto hlediska se ukázala vláda jako nekompetentní. Namísto reformy a podpory veřejného zdravotnictví více zaměstnanci, dovoluje vláda investování veřejných peněz do výstavby soukromých nemocnic (jako v Madridu).





Jak oznámili v El País, podle některých studií,, „Úmrtnost zaznamenaná v sídlištích přesahuje dvacet tisíc mrtvých“ (2020). Navíc známe některé lidi, kteří pracují jako hasiči a byli povoláni k uklízení mrtvol z chodeb nemocnic a z domů.





Závěrem: Měli bychom investovat do veřejného zdravotnictvím, podporovat ho a poučit se z minulosti. Ale zdá se, že často zapomínáme, čím jsme prošli a zase žijeme jen současností.





Zdroje:

