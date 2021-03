Polská politická, soudní, církevní i podnikatelská korupce

Mezitím v Absurdistánu 165:

2. 3. 2021 / Tomasz Oryński

Foto: Daniel Obajtek





Zdá se, že plán vytvoření nového superhrdiny strany PiS v naději, že se z něj stane nový předseda vlády, byl vykolejen, poté, co generální ředitel firmy Orlen Daniel Obajtek obdržel ocenění od provládních novin i z trapně slizkých projevů chválících jeho manažerskou genialitu ( více v kapitole z minulého týdne ). Je pravda, že se začalo mluvit o jménu Daniela Obajtka, ale zdá se, že ne tak, jak by strana PiS očekávala. Média a internet pečlivě zkoumaly Obajtkovu obchodní genialitu a kladly nepříjemné otázky jako „jak je možné, že ušetřil více peněz, než vydělal, pokud věříme jeho finančním prohlášením?“ nebo „jak to, že se firmě Orlen pod tak skvělým vedením už se nedaří tak dobře jako dřív?“.