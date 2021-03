ČR se propadá do hrůzy. Denní rekord 16 642 nakažených, dalších 240 denních mrtvých, 1113 nově za den hospitalizovaných osob

Průběžné zpravodajství:

3. 3. 2021

- Celosvětově mělo více než 168 milionů dětí po světě uzavřenou svou školu téměř rok, informuje UNICEF. Každé sedmé dítě - 214 milionů - přišlo o více než tři čtvrtiny výuky ve třídě za přítomnosti učitele. Dvě třetiny zemí, které zůstávají víceméně uzavřeny, jsou v karibské oblasti a v Latinské Americe. Postihuje to tam nejméně 98 milionů dětí. Ze čtrnácti zemí jsou nejdéle uzavřeny školy v Panamě, pak následuje El Salvador, Bangladéš a Bolívie. Nejzranitelnější děti jsou ohroženy rizikem, že se do školy nikdy nevárí, budou donuceny k nucenému sňatku nebo k nuceným pracím. - Brazílie zaznamenala v úterý rekordní počet denních mrtvých, 1641. V Brazílii už na covid zemřelo více než 257 000 osob, Brazílie má po USA druhý největší počet mrtvých. Nakaženo bylo v Brazílii asi 10,6 milionu lidí. V úterý bylo zaregistrováno 59 925 nových nákaz. Guvernéři jednotlivých brazilských států se spojí a společně koupí vakcíny, protože je podle jejich názoru Bolsonarova federální vláda nefunkční.

- Americká farmaceutická firma Merck & Co Inc. bude pomáhat vyrábět vakcínu firmy Johnson & Johnson, která funguje na základě očkování jedinou dávkou, podle dohody, kterou oznámí Joe Biden.







- Rakousko a Dánsko budou spolupracovat s Izraelem na vlastní výrobě vakcín. Rakouský kancléř Sebastian Kurz uvedl, že Evropská unie je příliš pomalá. Zatím bylo očkováno jen 7,5 procent obyvatel EU, v Izraeli bylo očkováno 52 procent obyvatel a v Británii 31 procent. "Musíme se připravit na mutace a nemůžeme už spoléhat při výrobě modifikovaných vakcín v příštích letech jen na EU. Budeme je vyrábět společně s Dánskem ve spolupráci s Izraelem," řekl Kurz. ZDE - Spojené státy budou mít dost vakcín pro všechny dospělé občany v Americe do konce května, je to o dva měsíce dříve, než se předpokládalo, oznámil Joe Biden. Prioritně budou všechny americké státy očkovat učitele.- Ukrajina má rekordní počet hospitalizací. V úterý bylo hospitalizovno 3486 osob. Za posledních 24 hodin bylo na Ukrajině registrováno 7235 nových nákaz a 185 úmrtí. Ukrajina má 41 milionu obyvatel. Celkem má dosud Ukrajina 1 364 707 nákaz a 26 397 úmrtí. Ukrajina teprve nyní začíná očkovat. 47 procent Ukrajinců vakcínu nechce.- Počet registrovaných civilistů, kteří během roku 2020 zemřeli v explozích v rámci ozbrojených konfliktů, poklesl o 43 procent, na nejmenší úroveň za celé desetiletí, v důsledku méně efektivnějšího zpravodajství, příměří a uzavření zemí v důsledku koronavirové karantény.- Itálie v úterý nařídila uzavření všech škol v oblastech nejpostiženějších covidem a zpřísnila omezení pro provoz podniků a pro pohtyb v nejpostiženějších oblastech až do doby po Velikonocích v důsledku obav z vysoce nakažlivé britské varianty.- Turecko v úterý zaznamenalo nových 11 8737 nákaz, je to nejvíce od 7. ledna.- Německá kancléřka Merkelová chce začít příští týden rozvolňovat. Doufá, že velký počet rychlých antigenních testů a očkování dovoli zemi zrušit karanténu.- Venezuela dostala půl milionu čínských vakcín Sinopharm a ochranný materiál pro zdravotníky.- Nigérie dostala v rámci systému Covax první vakcíny Oxford/AstraZeneca.- 28. února se nechalo vakcínou AstraZeneca ve Francii očkovat jen 24 procent osob, cílem je očkovat 80 - 85 procent občabů.- Španělsko zakoupí dalších 17 milionů dávek vakcíny Moderna. Je to součástí nové dohody vyjednané Evropskou unií.