Masakrování vlků, řády pro katolíky a všudypřítomná korupce

Mezitím v Absurdistánu 166:

9. 3. 2021 / Tomasz Oryński

Poté, co na ně zaútočila smečka vlků, se dva hrdinní dřevorubci bránili patnáct minut pomocí motorové pily. Ne, toto není scénář k novému hororovému béčkovému filmu. To je vlastně příběh, který sdělil médiím jeden z polských prokurátorů. Říká, „Bylo to bezprecedentní“ a má naprostou pravdu: vlci na lidi prakticky nikdy nezaútočí. Přesto všechna média zachytila ​​tento příběh a polské noviny a online portály jsou nyní plné děsivých příběhů o tom, jak jsou vlci nebezpeční pro veřejnost a jak by měli být všichni zastřeleni.