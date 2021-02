Rozhovor Britských listů 367. Uzavřete montovny, nebo bude apokalypsa

25. 2. 2021









"Montovny, to je součást českého náboženství, tak jako v Polsku jsou to kostely, na které nemůže nikdo sáhnout, tak v Česku se zdá, že jsou to montovny. Škoda, že neexistuje mistrovství světa v tom, proč něco nelze udělat, protože v tom by Češi určitě vyhráli."







Jan Čulík mluví s matematikem a dramatikem Reném Levinským z CERGE-EI o stále se zhoršující apokalyptické koronavirové situaci v České republice. Vyhlídky jsou opravdu chumrné: Vláda jedná nekompetentně pokud jde o lockdown i o očkování. Co teď? Tento Rozhovor Britských listů se vysílá na Regionální televizi, která je k dispozici satelitem, pozemním vysíláním a na kabelu i na internetu, od pátku 26. února 2021.