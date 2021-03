Bidenova vláda má v rukou klíč k plošné globální vakcinaci

22. 3. 2021 / Daniel Veselý

Zatímco listy New York Times a Washington Post ve svých otvírácích kritizují asymetrickou vakcinaci ve světě a rozporují monopol farmaceutických korporací na vakcíny proti covidu, české sdělovací prostředky toto navýsost důležité téma celkem opomíjejí. Přitom ve hře není nic menšího, než rychlejší ukončení pandemie na celém světě a zabránění biliónovým škodám. Svět je natolik propojeným organismem, že pokud nebude virus vymýcen ve všech zemích, ostatní budou v ohrožení.

Bohaté státy se podle NYT a WaPo vzdaly šance na „proočkování světa“, přestože se tato nedomyšlená strategie může obrátit proti nim: jakmile existuje prostor pro vznik nových mutací, které by byly rezistentní vůči stávajícím vakcínám, veškeré dosavadní úsilí může přijít vniveč.

Farmaceutické firmy a s nimi spřízněné lobbistické skupiny – jakož i vlády bohatých zemí – namítají, že uvolnění patentů by nezajistilo výrobu a distribuci účinných a bezpečných vakcín. Některé z těchto společností oznámily, že vakcíny hodlají prodat COVAXu nebo rovnou chudým státům. Výkonní ředitelé „Big Pharma“ se patrně obávají o tučné zisky plynoucí z jejich dominantního postavení na trhu s vakcínami – přestože vývoj léčiv byl téměř výhradně financován z veřejných prostředků. (vakcíny Moderny a Johnson & Johnson dokonce ze sta procent, zatímco Pfizer/BioNTech získal půl miliardy dolarů od německé vlády). Moderna letos počítá se ziskem 18,5 miliard dolarů, zatímco Pfizer očekává zisk ve výši 15 miliard dolarů. Mezitím Pfizer, Moderna a Johnson & Johnson v tichosti připravují plány na zvýšení cen za vakcíny, jakmile se virus stane endemickým.



Což o to, sdílení technologií a know-how i pečlivé výrobní postupy by se při dobré vůli daly zajistit příslušnými kontrolními opatřeními. Světová zdravotnická organizace (WHO) loni vytvořila mechanismus pro sdílení know-how, technologií a dat, který by chudým zemím pomáhal při výrobě vakcín proti novému koronaviru. Avšak žádný producent léčiv se k této iniciativě dosud nepřipojil.

Nedostatek výrobních kapacit v zemích globálního Jihu rovněž není nepřekonatelným problémem. Kupříkladu bangladéšská společnost Incepta disponuje kapacitami k výrobě 600 až 800 milionů lahviček s vakcínou ročně, jež by následně distribuovala v chudých asijských zemích. Nicméně výkonný ředitel Incepty Abdul Muktadir si posteskl, že Moderna, Johnson & Johnson ani Novavax na jeho žádost o spolupráci na výrobě vakcíny nereagovaly. Incepta není jediným zájemcem o produkci očkovacích látek; takových společností je samozřejmé více. Zčásti pochopitelné obavy farmaceutických gigantů se přitom opírají o záležitosti technického rázu a zádrhele související s logistikou, což by při dobré vůli nemusel být tak kardinální problém.



Výsledkem strategie „očkovacího nacionalismu“ podporovaného USA a Evropskou unií je skutečnost, že téměř 90 procent ze 420 milionů vakcín bylo aplikováno obyvatelům bohatých a středně příjmových států. Jak už bylo uvedeno, tato vakcinační disproporce s sebou přináší ohromná rizika. A přitom řešení, jak dosáhnout spravedlivější distribuce vakcín po celém světě, je téměř na dosah ruky.

V následujících dnech bude ve Spojených státech schválen patent na objev, díky němuž bylo možné vyvinout nejméně pět významných vakcín proti covidu-19. Inovace výzkumného týmu Dr. Barneyho Grahama z roku 2016 vychází z principu založeného na výměně páru aminokyselin v hrotovém proteinu koronaviru. Když čínští vědci v lednu loňského roku rozluštili genetický kód nového koronaviru, Grahamův tým měl už „kuchařku“ k vývoji vakcín po ruce. Majitelem tohoto patentu se stane americká vláda.

Zastánci plošné globální vakcinace doufají, že Bílý dům tak bude moci přinutit farmaceutické firmy k tomu, aby chudé země zásobily vakcínami v dostatečném množství. Zůstává však otázkou, zda se Bidenova administrativa k tomuto kroku vůbec odhodlá. Bidenův kabinet totiž s nesourodou „Big Pharma“ udržuje velice korektní vztahy a jeho prioritou je proočkování většiny americké populace – a to navzdory ohromným rizikům vyplývajícím z diskriminační vakcinační kampaně.