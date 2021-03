Americké testy: Vakcína AstraZeneca dokáže ze 100 procent zabránit vážnému průběhu covidu

Průběžné zpravodajství

22. 3. 2021

V neděli 21.3. bylo v ČR zaznamenáno dalších jen 2373 nových denních nákaz. (O víkendech se řádně netestuje.) V ČR do 21.3. zemřelo 24 810 lidí, to je denní nárůst o 143 mrtvých. V nemocnicích je 8007 lidí. Počet registrovaných nakažených v ČR dosáhl počtu 1 467 333 osob . MZČR o průběhu pandemie v Česku ZDE .

8 077 o sob! Ukončeno bylo očkování jen u 1 506 osob! Celkem je vykázáno 1 340 728 očkovaných dávek. Pro srovnání: V pátek bylo v Británii očkováno 752 308 lidí, v sobotu dalších 844 285. Počet očkovaných v ČR je stále strašně malý. V neděli 21.3. bylo v ČR očkováno jensob! Ukončeno bylo očkování jen uosob! Celkem je vykázánoočkovaných dávek.752 308





- V Británii v důsledku očkování zranitelných skupin obyvatelstva výrazně poklesl počet hospitalizací a úmrtí, avšak denní počet nových nákaz zůstává kolem 5000 denně a mírně se zvyšuje. Virus se totiž šíří v neočkovaných částech obyvatelstva a po otevření škol od 8. března jsou šiřitelem převážně školy. Hrozí nebezpečí, že se do země dostanou nové nebezpečné varianty, proto zřejmě nebude v létě Britům dovoleno cestovat do zahraničí. Počet denních úmrtí v Británii byl v neděli 33, počet registrovaných nových denních nákaz 5312.- V Miami Beach bylo zatčeno více než 1000 osob za demolování restaurací a potyčky v ulicích a za odmítání nosit roušky. Městští činitelé zavedli velmi nezvyklý zákaz vycházení po 20. hodině na další týden a varují, že ho prodlouží až do dubna, bude-li toho zapotřebí. Miami nezahltili běžní výletníci, tedy studenti na prázdninách, ale dospěli, kteří si chtěli "užívat svobody" v jednom z mála amerických států, na Floridě, bez lockdownu.- Rok lockdownů stál britskou ekonomiku 251 miliard liber, tedy 7530 miliard Kč.