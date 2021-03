Komedie se sochou

Navíc, když hned vedle parku byla tzv americká škola, takto pojmenovaná proto, že tam Amíci měli po válce štáb. Pomník prostě v noci zmizel. Kdo na to dal autojeřáb uvádět nebudu, neboť onomu pánovi má rodina vděčí mj. za to, že tátu nezavřeli. Dal udání na kamaráda do šuplíku.









No a pak tam dlouho nic nebylo, než po stabilizaci režimu a vybudování Pohraniční stráže někoho napadlo to, co uvidíte na odkazu . Pro nás kluky to byla obrovská sranda. My jsme pohraničníky obdivovali a škemrali, aby nám dali odznak pejska.





V klášteře za městem sídlila 5. brigáda PS, Tak se začlo budovat to dílo s vojákem, psem a samopalem vzor 23, lidově zvaným pumpička.







Jenže vono se jim to u toho sochaře nějak zadrhlo a v termínu odhalení to nebylo z pískovce hotový, tak uděllali sokl z prken a trámů, nahodili brizolam a na to dali sádrový model, naštrejchnutý nějakou stříbřenkou. No a odhalovalo se.







Časem, jak pršelo, tak se ta stříbřenka smývala a výsledek byl hnusný flekatý panák. Pak to nějak dohnali a dali tam tu sochu, o níž se vedou teď spory. T





a socha je sranda, ale na té hranici to sranda nebyla. O tom je spousta literatury.







Já tu sochu viděl naposled u zaniklé obce Mýtina/ Boden, kde byla rota PS a oni ji tam po převratě v listopadu 1989 uklidili.







Motal jsem se tam na kole v době, když schválili Schengen a skákal jsem v nadšení přes úzký hraniční Muglbach, mal in der Tschechei, mal in Bayern...





Tak oni se o tu sochu přou! Aspoň se máme, i přes blbej čas čemu zasmát...