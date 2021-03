Mezitím v Absurdistánu 168:

Proč neváží kilo hovězího 1500 kilogramů?

24. 3. 2021 / Tomasz Oryński

V místě, kde bydlím, je velké staveniště. U vchodu je tabule s nápisem „Na tomto místě nedošlo k nehodě už po dobu X dnů“. Každé ráno tam zaměstnanec mění čísla a dává tam ještě vyšší počet dní bez nehody. Pokud by u vchodu do Polska byla deska, která měří počet dní od objevení posledního skandálu s Danielem Obajtkem (další informace o něm viz předchozí kapitoly), měl by tento zaměstnanec velmi jednoduchou práci, střídal by čísla 0 a 1.

0