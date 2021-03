Konec "židoliberálů" ve veřejnoprávní televizi je na dosah ruky

26. 3. 2021 / Karel Dolejší

Česká televize prý totiž nevysílá "vyváženě". Například dává málo prostoru Pitomiově SPD. Že se mediální situace v ČR postupně začíná blížit polským a maďarským poměrům si tak začínají všímat už i v Evropě.

"Publicista" dezinformačních médií Černocký se samozřejmě obává především zákeřného vlivu George Sorose v naší zemičce. Proto už dohlídne na to, aby ČT "vysílala pravdu". Starší ročníky, které jako všude ve světě i v Česku ještě televizi sledují, se brzy po případném nástupu Černockého dozví spousty konspiračně vyvážených "informací", které Okamurovi a jeho kumpánům našeptává třeba ruská vlivová agentura v ČR "Institut slovanských strategických studií".

Nikoho by pak nemělo překvapit, až se třeba z ironického objevu Radkina Honzáka, že "Šoroš s Gejcem" míchají do západních vakcín tolik čipů, až vyvolali jejich nedostatek v automobilovém průmyslu, stane vážný argument v televizní debatě o tom, proč určitě chceme necertifikované, ale za to dražší čínské a ruské očkovací látky. V těch přece židovské čipy nejsou!

A jak poznáte takového "židoliberála"? Přece snadno: Změříte konvexnost křivky čichacího orgánu - a je to! (My s nosními kůstkami upravenými starostlivou péčí nácků schytáme nálepku z jedné vody načisto.)

***

Ještě jednou připomínám, že je v současné situaci opravdu úplně jedno, kolik stávající ČT má či nemá profesionálních nedostatků. Protože o nedostatky a jejich odstraňování ve skutečnosti vůbec nejde. Hraje se o politické ovládnutí média před podzimními volbami, přičemž jde o hlavní kanál (vedle sociálních sítí a řetězových mailů), který umožňuje oslovit starší voliče. Ti tvoří jádro zbylé podpory ANO a komunistů, zatímco nespokojení autoritářští kobliháři přecházejí zejména k SPD.

Žádnou marketingovou přípřeží nikdo k zastaralému televiznímu médiu nepřitáhne nejmladší generaci. Ta pobývá ještě nanejvýš na YouTube. Pro starší je však televize od 60. let minulého století stále ještě místem, kde se konstruuje "národní povědomí". Povědomí národa, který se v letech 1938, 1948 a 1968 ochotně stal spoluviníkem vlastní porážky...

Nicméně než by člověk sledoval televizi, o níž by rozhodovali lidé jako Černocký, najde si vždy rozumnější způsob trávení času. Byť by měl poslouchat hudbu z regionu Tigray, učit se nový cizí jazyk, nebo prostě jen nostalgicky vzpomínat na doby, kdy až tak veliké kraviny jako česká ultrapravicová televize vysílalo nanejvýš ještě Radio Tirana.

Likvidace nezávislosti ČT však může velmi přispět k odstranění posledních zbytků racionální veřejné debaty z české politiky a veřejného prostoru.

O tom, co se děje, když spánek rozumu rodí příšery, pak třeba jednou Tentin Quarantino natočí mimořádně drsný COVID-survival thriller.