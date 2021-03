Básník a zpěvák Jan Vodňanský zemřel na koronavirus, protože pro něho Na Františku neměli ventilátor

Průběžné zpravodajství:

27. 3. 2021









- Británie plánuje očkovat občany nad sedmdesát let a jiné zranitelné občany od září napotřetí, pozměněnými vakcínami, které je ochrání před novými variantami koronaviru. Těmito podpůrnými vakcínami budou očkovány první čtyři prioritní skupiny občanů, zaměstnanci pečovatelských domovů, zdravotníci a klincky silně zranitelné osoby. ZDE

- Profesor společenské psychologie na univerzitě v St. Andrews, jeden z řady vědců, kteří se stali během pandemie mediálními celebritami a velmi rozumně komentují průběh událostí, varoval v rozhlase, že zavádění očkovacích průkazů, které by občanům umožnily návštěvu restaurací a hostinců by zřejmě bylo kontraproduktivní. "Tím by vlastně bylo očkování učiněno povinným a vedlo by to k hněvu a menší míře očkování", jak to dokazuje průzkum z Izraele. "Myslím, že dávat lidem pozitivní pobídky, které vám poskytnou něco navíc, je v pořádku. Lidi nejsou proti užívání očkovacích průkazů pro cesty do zahraničí, avšak při jejich používání pro běžnou společenskou činnost, kdy vám v něčem jejich absence zamezuje, to je něco úplně jiného." Reicher po dlouhé měsíce upozorňuje, že se veřejnost vůči pandemii vlastně chová nesmírně rozumně, že to je britská vláda, kt