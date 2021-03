Češi nemoudře potvrzují svou mezinárodní pověst jako rasisti. Vyčleňují se tak z civilizované společnosti

Kulturní "diplomacie" ku prospěchu ČR?

31. 3. 2021

Národní družstvo České republiky odmítlo pokleknout před svým kvalifikačním zápasem Světového poháru proti Walesu. Sdělilo, že namísto toho zaujmou "neutrální nepolitický postoj," píše Sam Dean. Jak se stalo zvykem v britském fotbalu, velští hráči všichni před prvním hvizdem v Cardiffu poklekli jako součást pokračujících protestů proti rasismu. Český tým zůstal stát a namísto toho poukázal na odznak "respektu" UEFA na svých tričkách "jako vyjádření své podpory pro boj proti rasismu". Členem českého týmu byl obránce Ondřej Kúdela, který je obviněn z rasového útoku proti hráči klubu Rangers Glenu Kamarovi při incidentu, který vyšetřuje UEFA. PS. Charakteristicky na to reaguje čtenář doc. Mgr. Martin Trbušek, Dr.(!) z Brna, který požádal Britské listy o zveřejnění této reakce, viz níže. Měl bych asi jeho text nechat bez reakce, jenže zase - jde o opravdu vážnou a nebezpečnou věc. Rád bych znovu upozornil, že nejde o věc relativní a že je pro Českou republiku opravdu nemoudré se zviditelňovat na silně medializovaných akcích jako země, která nedodržuje základní civilizační normy. Můžeme jistě také protestovat, že vyžadovat, abychom neznásilňovali malé děti nebo abychom se nepozvraceli na oficiální recepci a nezapálili ubrus je hitlerovský teror, bohužel nám to k naší mezinárodní pověsti poněkud nepřispěje. Z historie bychom měli vědět, že ten postoj "Všichni ostatní jsou blbci, nám nikdo nerozumí, my jsme výjimeční, a jsme oběti," opravdu nefunguje. Možná by bylo dobré předvídat, co pozvracení stolu na oficiální silně sledované mezinárodní reakci skutečně dlouhodobě způsobí... (JČ):

Aktualizace: Česko se opravdu velmi rychle propadá do netolerantních národoveckých diktatur typu Polska a Maďarska. Ta rychlost je ohromující. Bulvární český tisk se rasisticky posmívá soužití různých etnických skupin ve společnosti, tedy multikulturalismu, už úplně stejně jako v Polsku a v Maďarsku. Teď, předpokládám, bude následovat nenávist a delegitimizace homosexuálů, zákaz potratů (to už prosazuje Duka!) a posléze otevřený útlak žen. (JČ)

doc. Mgr. Martin Trbušek, Dr., Brno:







Tak už je to tady zas. Čeští fotbalisté nepoklekli před kvalifikačním zápasem MS ve Walesu a tím ukázali rasismus své země v plné parádě! Tedy myslí si to alespoň britský tisk, jistě přesvědčen o své mimořádné kvalitě a ideové uvědomělosti. No myslím, že nejlepší bude se v duchu útrpně pousmát a udělat si pěkný jarní den. Nicméně protože člověku to nedá, můžeme k tomu zkusit také něco napsat. Třeba to, že poslední přímá politická gesta na sportovních stadiónech vynucoval od svých sportovců jistý Adolf Hitler při olympijských hrách v Berlíně v roce 1936. I tzv. socialistický tábor si něco podobného odpustil a přímo na stadionech se sportovci mohli soustředit na svoje výkony a politiku neřešit. A to například i v rozjitřené atmosféře okolo OH v Moskvě v roce 1980. Jsem hluboce přesvědčen, že čeští fotbalisté se zachovali správně – důstojně a v souladu s tím, co opravdu cítí. Tedy upřímně, což je v současné době veliká hodnota sama o sobě.

Naopak neustálé vnucování řešení svých vnitřních problémů celému světu ze strany Spojených států nebo Velké Británie lze považovat za druh určitého kulturního rasismu. Úplně z toho čiší pocit nebetyčné nadřazenosti ve smyslu „my jsme si nadělali v historii určité problémy (otroctví, kolonialismus, segregaci) a vy to teď s námi budete všichni povinně řešit, protože my jsme středobod světa“! Nebo umí si snad někdo představit, že by svoje vnitřní problémy vnucovaly celému světu například Guatemala či Maroko? Jistě ne. A žijí tam snad podřadní lidí vůči Američanům či Britům? Také dozajista ne.

Jsem přesvědčen o tom, že dnešnímu světu by velmi prospělo, kdyby se každá země starala primárně sama o sebe – o svoje vlastní problémy – a na mezinárodní scénu by přicházela pouze kvůli spolupráci a s pozitivním étosem. Tak by například Spojené státy mohly řešit primárně hromadící se bezdomovce v Kalifornii i jinde, což můžeme sledovat v šokujících videích českých jůtuberů. A Británie by mohla přemýšlet, jak je možné, že učitel, který s žáky diskutuje svobodu slova, se musí následně skrývat, zatímco ředitel příslušné školy se pokorně omlouvá agresivnímu davu.