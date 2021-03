O očkovacích pasech

28. 3. 2021



Obávám se, že lidé věnují ohledně této pandemie množství energie nesmyslům. Jedním docela podružným jsou nyní protesty ohledně možného vzniku očkovacích cestovních pasů. Není to to nejdůležitější.



K zvládnutí pandemie je životě důležité toto:

- Očkovat celou populaci co nejrychleji.

- Dodržovat karanténní opatření, tři r, roušky, ruce, rozestupy. Uzavřít továrny a montovny.

- Poskytnout lidem, kteří nemohou pracovat, dostatečnou finanční pomoc



Lidé se namísto toho hašteří o tom, zda budou či nebudou ochotni používat očkovací cestovní pasy, a zda je vznik takových pasů férový.



K tomu dva příspěvky ze sobotního pořadu rozhlasu BBC Any Answers, kde po diskusi politiků posluchači telefonují do studia své názor (JČ) :



Od minuty 3, Liz Harris, Oxfordshire: Jsem velmi silně pro očkovací pasy. Slyšela jsem názor, že "takové věci my v Anglii neděláme. V naší minulosti." Věc je ta, že covid nemá minulost ani historii. Je to úplně nový problém. Musíme hledět do budoucnosti. A musíme se rozhodnout ohledně toho, co je priorita. Chci říct dvě věci. Zaprvé, řekla bych, že jsem docela typický občan. A myslím si, že vláda by se měla postavit do bot lidí, jako jsem já. Chodím do kina, nebo alespoň jsem chodila, jednou měsíčně, asi sedmkrát nebo osmkrát ročně létám. V budoucnosti tyto věci vůbec nebudu dělat, pokud si nebudu absolutně jistá, že když vstoupím do kina, do divadla nebo do letadla, do uzavřeného prostoru, kde vzduch cirkuluje, že tam budu jedině s lidmi, kteří dostali obě vakcíny. Pokud to nebude zajištěno, obešla jsem se bez kina a bez létání rok, obejdu se bez toho i dál. Abych zůstala v bezpečí. A není to žádná nová věc, žádat lidi, aby předložili určitou identifikaci, děláme to, pokud jde o žlutou horečku, také se musíme prokazovat řidičskými průkazy, a spoustou dalších věcí. A zadruhé, když se říká, že to není férové, zavést očkovací pasy dříve, než bude proočkována celá země. Na covidu není nic férového. Daleko více starších lidí umírá než mladých. Nejdůležitější věc je znovu rozjet ekonomiku. Pokud budou existovat lidi, kteří už měli dvě vakcinace a jsou schopni to dokázat, po 12. dubnu, až se všechno otevře, mnebo většina věcí, ať jdou do ulic a utrácejí peníze. Protože jestliže to neuděláme a podniky budou i nadále bez zákazníků, i když tady máme polovinu národa, která je očkována, ty podniky zřejmě nebudou existovat, až bude proočkována celá země.Od minuty 18.45, David Tush: Já pracuju na této věci právě v této chvíli. Pracuju na tom, jak vytvořit zdravotnický pas. Který by fungoval. Který by vzal v úvahu všechny obavy, o kterých vaši posluchači právě mluvili. První věcí jsou občanské svobody. Potřebujeme proniknout do občanských svobod lidí pouze v technickém slova smyslu, máme-li tuto aplikaci mít možnost zprovoznit. A to menším způsobem, než kolik jsou lidé ochotni ze svého soukromí obětovat, když si otevřou na internetu Google. Není zapotřebí narušit soukromí lidí o nic víc. Zadruhé, je to něco za něco. Protože, buď v boji proti pandemii budou muset lidé zůstat v karanténě, anebo musíte mít informace o tom, kdo se setkává s kým. V kterémžto případě budete muset o nich něco vědět. A otázkou je, pro občana, právě to něco za něco. Co jste ochotni připustit? Pokud budete ochotni vzdát se určité míry soukromých informací o sobě, dostanete svobodu volně chodit, kam chcete. Myslím, že zjistíte, že to bude ochotna udělat většina občanů. Někteří lidé to nikdy nebudou chtít udělat. Nemusejí mít zdravotní pas. Důležitou věcí je, že to není očkovací pas, je to zdravotní pas. Protože musíte vzít v potaz, zda jste byli testováni. Protože otázkou není, jestli vy sami budete mít imunitu, ale jestli to budete šířit. Takže tam budou muset být výsledky testování lidí. Potřebujete také vědět, zda byli v izolaci, anebo zda byli v prostředí, kde byli vystaveni množství rizik. Takže další důležitá věc je nikoliv založit to na předpisech, o čemž všichni teď v této chvíli uvažují, ale musíte to založit na hodnocení rizik, jaká jednotliví lidé zosobňují. A když tohle vezmete v úvahu, dostanete společnou metodu, jak vyřešit všechny tyto skutečnosti. Je to nová technologie, avšak ty systémy existují, už byly zkonstruovány, já pracuju na jednom z nich, buď budete mít aplikaci na svém mobilním telefonu, anebo budete mít něco, co budete nosit. A ten přístroj bere v úvahu všechny tyto faktory, o nichž se v něm budou shromažďovat informace, zaznamená, s kým se stýkáte, a je to uděláno tak, že ta data jsou shromažďována velmi bezpečným způsobem a nikam se to centrálně neposílá. Lidi se bojí, že je bude vláda špehovat. U této aplikace by budete muset schvalovat každou část, pokud se něčeho nechcete účastnit, nemusíte, musí to být dobrovolné, vláda prostě musí jen říct, my to povolíme. Ale je asi lepší, aby to realizoval soukromý sektor, protože kupodivu jemu lidé více důvěřují než vládě. Na mnoha místech v této zemi us pracují společné izolované skupiny lidí, kteří se společně vyhýbají riziku. Například při natáčení filmů. Takže teď už je jen nutno říci: Použijme technologii, která existuje, musíte dát lidem volbu, nemusejí se toho účastnit, pokud nebudou chtít, ale pokud se toho budou ochotni účastnit, budete moci otevřít ekonomiku.Zdroj v angličtině (audio, registrace) ZDE