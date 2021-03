Britská veřejnost reaguje zuřivě na tvrzení Downing Street, že je Británie "dokonalým vzorem rasové rovnosti"

31. 3. 2021





Oficiální reakcí úřadu britského premiéra Borise Johnsona v Downing Street na hnutí požadující odstranění rasismu ze společnosti Black Lives Matter je, že Británie je mezinárodně dokonalým "vzorem rasové rovnosti". Dlouho odkládaná analýza premiérovy Komise pro rasové a etnické nerovnosti vyvolává zuřivost. Experti na otázky rasové rovnosti ji charakterizují jako "nesmírně znepokojující" a urážlivou vůči klíčovým pracovníkům v době pandemie z černošských a menšinových etnických skupin, kteří na koronavirus umírali v daleko větším počtu než běloši.

Analýza Downing Street konstatuje, že "otevřený rasismus sice v Británii stále existuje, ale úspěchy v odstraňování rasimsmu v Británii ji proměňují ve vzor pro jiné země s bělošskou většinou". Analýza zdůrazňuje akademické úspěchy dětí z menšinových etnických skupin a poukazuje na to, že tyto děti často mají daleko lepší akademické výsledky než děti z bělošských rodin. Zpráva však odmitá, že by v Británii existoval rasismus ve státních strukturách. Je to přímý protiargument proti argumentaci hnutí Black Lives Matter. Analýza tvrdí, že "dobře míněný idealismus mnoha mladých lidí, kteří tvrdí, že britské instituce jsou stále ještě rasistické, není podpořen důkazy".Mluvčí hnutí Black Lives Matter v Británii poukázal na to, že zatímco se zpráva zaměřuje na výsledky vzdělávání, "vůbec se nezabývá disproporčním množstvím vylučování nebělošských dětí ze škol, eurocentrismem a cenzurou ve vzdělávání, ani trvajícími rozdíly ve vysokoškolském vzdělávání"."Jsme také zklamáni, že analýza ignoruje disproporčnost v systému trestní spravedlnosti, zejména rasismus policie, který byl katalyzátorem protestů loni v létě. Černoši v Anglii a ve Walesu jsou devětkrát častěji vězněni než běloši, a přesto uplynuly čtyři roky od Lammyho zprávy s doporučeními, jak to napravit, a ta stále nebyla realizována."Halima Begum, generální ředitelka Runnymede Trust, konstatovala: "Jak jsme viděli v prvních týdnech pandemie, šedesát procent prvních lékařů a zdravotních sester v britském státním zdravotnictví, kteří zemřeli, bylo z nebělošských komunit. To, že se Boris Johnson dívá do očí pozůstalým těchto hrdinských mrtvých a tvrdí, že v Británii neexistuje instituční rasismus, je hrubě urážlivé."Jazyk analýzy z Downing Street je podle pozorovatelů velmi ovlivněni Johnsonovou poradkyní Munirou Mirzou, šéfkou oddělení pro politickou strategii v Downing Street, která byla v devadesátých letech členkou Revoluční komunistické strany Velké Britán ie. Munira Mirza odmítá představu, že je v Británii rasismus, a má na Borise Johnsona silný vliv.Podrobnosti v angličtině ZDE