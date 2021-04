Chce Babiš vyvraždit co nejvíce Čechů?

4. 4. 2021

Babiš ruší 11. dubna nouzový stav. Západoevropské země s menší mírou nákazy ho naopak zavádějí





Babiš nesmírně riskantně spoléhá na klesající trend. Jenže míra nákazy i umírání jsou v ČR stále ještě velmi vysoké a zrušení nouzového stavu povede k novému zvýšení nákazy i úmrtí.







Zatímco západoevropské země, kde je míra nákaz a úmrtí na covid stále řádově daleko menší než v ČR, nově zavádějí nouzový stav (země jako Francie, Itálie a Německo), Babiš v ČR nouzový stav ruší. Od 12. dubna se bude smět jezdit mimo okresy.





Česká republika je stále globálně mezi třemi až pěti nejhoršími zeměmi do co počtu mrtvých per capita:











I co do počtu nákaz:











Množství očkování, které spolu s dodržováním lockdownových opatření by ČR zachránilo, je stále trestuhodně nízké:







K tomu:





