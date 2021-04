Ruští výrobci vakcíny Sputnik V útočí na slovenský tisk

Průběžné zpravodajství:

8. 4. 2021

- Lidé kolem dvaceti by se měli nechat očkovat proti covidu, navzdory skutečnosti, že při očkování vakcínou AstraZeneca/OXford vyskytlo několik vzácných případů srážlivosti krve (79 případů na 20 milionů očkovaných). Má totiž širší prospěch pro jejich rodiny, přítele a sousedy, i přímý prospěch pro ně, zdůraznil profesor David Spiegelhalter, přednosta Wintonova střediska pro komunikaci rizika a důkazů na University of Cambridge. Řekl ve čtvrtek ráno v britském rozhlase, že kdyby byl očkován stadion ve Wembley, plný dvacetiletých lidí, u jen jednoho z nich by vznikla srážlivot krve. ZDE

- Výrobci ruské vakcíny Sputnik V útočí na zprávy ve slovenském tisku, že prý "není pravda", že vakcína Sputnik V na Slovensku se odlišuje od vakcíny Sputnik V podrobené klinickým testům. Slovenský premiér Igor Matovič minulý měsíc odstoupil v politické krizi, která vznikla tím, že se rozhodl nakoupit 200 000 dávek vakcíny Sputnik V, přestože dosud nebyla schválena Evropskou unií. Vakcína se na Slovensku dosud nepoužívá. Slovenský regulační orgán ŠÚKL uvedl, že nemá dost informací od výrobce, aby ji mohl schválit.







🇸🇰 ŠÚKL o Sputniku

➡️Vakcína není shodná s tou, kterou má posuzovat EMA, ani s šarží z Lancetu.

➡️ Výrobce nedodal ani po opakovaných výzvách 80 % dokumentace.

➡️ Vakcíny Sputnik používané v různých zemích spojuje pouze název. Data nelze aplikovat na 🇸🇰 šarže. @CT24zive — Petr Obrovský (@PetrObrovsky) April 8, 2021





From 12 noon today, people aged 40-44 will be able to book their #COVID19 vaccination appointments.



More info ➡️ https://t.co/sBv9FipJqH



Book online ➡️ https://t.co/0Rizp8bKO6 pic.twitter.com/YQxg5ZQvNX — Department of Health (@healthdpt) April 8, 2021

- Španělsko a Itálie budou používat vakcínu AstraZeneca jen pro lidi nad šedesát let. Pro Itálii je to naprostý obrat, protože původně blokovala vakcínu AstraZeneca pro lidi nad 65 let.- Polsko zaznamenalo rekordní denní počet mrtvých - 954. Celkem Polsko registruje 2 471 617 nákaz a 55 703 mrtvých.- V USA sílí hlasy, aby Joe Biden vytvořil celostátní systém zaznamenávající úmrtí na covid-19 mezi frontovými zdravotníky na počest tisíců zdravotních sester, lékařů a podpůrných zaměstnanců, kteří v USA zemřeli na covid. Cílem má být zajistit, aby příští generace nemusely dělat tyto zbytečné životní oběti. Projekt Lost on the Frontline, vytvořený deníkem Guardian a Kaiser Health News registruje 3607 úmrtí zdravotníků v USA v prvním roce pandemie. Tragicky vysoký počet lidí také zemřel ve věkových kategoriích pod 60 let a mezi nebělochy.- V Severním Irsku se nyní začínají očkovat lidé ve věku od 40 do 44 let:



