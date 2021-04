Klimatická nouze způsobila 20procentní pokles v růstu zemědělské produkce

8. 4. 2021

Spálili jsme už hodně fosilních paliv, zatímco do citlivé atmosféry vypouštíme miliardy a miliardy tun oxidu uhličitého – plynu zachycujícího teplo. Jako kdybychom v atmosféře odpálili tisíce atomových bomb. Oteplilo se a zemědělství to očividně nesvědčí, poznamenává Juan Cole .

Analýza publikovaná v časopise Nature Climate Change uvádí, že lidmi způsobená klimatická nouze je za posledních 60 let zodpovědná za 20procentní pokles v růstu globální zemědělské produkce. Je to černé na bílém. Tento pokles je způsoben tím, že spalujeme uhlí, benzín a zemní plyn na elektřinu, teplo a dopravu.

Je děsivé, že efekt globálního ohřívání není statický. Závěry studie tvrdí, že „globální zemědělství je čím dál tím více senzitivnější k probíhající klimatické změně“. Nejenže byla produkce potravin negativně ovlivněna ohříváním planety; měli bychom pamatovat na to, že ono ohřívání se stále zhoršuje. Můžeme to zastavit tím, že budeme jezdit v elektromobilech a budeme tlačit na politiky, aby podporovali větrnou a solární energii.



Negativní dopady klimatické nouze navíc nejsou rovnoměrně rozložené. Předpokládám, že Američané mohou být šťastní, že žijí v chladnějším klimatu. Zde růst zemědělské produktivity poklesl „pouze“ o 12,5 procenta.



Bohužel v některých oblastech, kupříkladu v Latinské Americe i Karibiku, na Blízkém východě a v Africe, je horko už nyní a lidmi způsobená klimatická změna zde měla ještě horší dopady než je globální průměr – hovoříme o 26 až o 34 procentech.



Výborně, jako kdyby měl dnes Blízký východ málo problémů. A pokud chcete vědět, proč se obyvatelé Střední Ameriky a Mexika snaží dostat do Spojených států, klimatická změna je jedním z důvodů.



Výzkumníci zjistili, že klimatická nouze přišla lidstvo na ekvivalent veškerých potravin vyprodukovaných od roku 2013 do dneška. Globální populace dnes čítá 7,7 miliard lidí a rapidně roste. V roce 2100 by podle propočtů OSN mělo planetu obývat 11 miliard lidí. Takže za 80 let budeme potřebovat téměř dvojnásobek potravin. Avšak klimatická změna negativně zasahuje do produkce potravin.



Celý článek v angličtině ZDE