Ekocida by měla být považována za mezinárodní zločin, abychom dokázali zastavit klimatickou katastrofu

25. 2. 2021

Pařížská klimatická dohoda selhává. Nicméně je tu nová naděje, jak zachovat udržitelnou planetu. Sílící globální kampaň za kriminalizaci ekocidy by mohla definovat hluboké kořeny klimatické krize a zachránit naši planetu,

Pouze dvě země – Maroko a Gambie – jsou na cestě k tomu, aby splnily cíl pařížské klimatické dohody stanovující omezení teploty do 1,5 stupně Celsia oproti industriálnímu období. Největší producenti emisí skleníkových plynů, včetně Spojených států, Číny, Ruska a Saúdské Arábie, vedou lidstvo k budoucnosti, kdy by globální teplota dosahovala 4 stupně Celsia oproti industriální éře; k budoucnosti masivního hladomoru, vysídlení a vyhynutí.





Schválení zákonů proti ekocidě, tak jak je zvažováno rostoucím počtem jurisdikcí, nám nabízí způsob, jak napravit nedostatky pařížské dohody. Zatímco pařížská dohoda postrádá dostatečné ambice, transparentnost a zodpovědnost, kriminalizace ekocidy by se stala vymahatelným odstrašujícím prostředkem.





Postavení ekocidy mimo zákon by také definovalo hluboké kořeny globální klimatické změny: rozsáhlou destrukci přírody, která má spolu se zvyšujícími se emisemi skleníkových plynů ničivé dopady na globální veřejné zdraví, potravinou bezpečnost a bezpečnost pitných zdrojů, jakož i udržitelný vývoj apod.







Ekocida má společné kořeny s dalšími přelomovými koncepty mezinárodního práva, včetně genocidy. Ba co více, ekocida a genocida jdou ruku v ruce. Ekologická destrukce totiž decimuje domorodé komunity po celém světě.







Usvědčení z ekocidy by vyžadovalo prokázání cílené ignorace následků takových činů, jako je odlesňování, bezohledná těžba fosilních paliv a nerostů. A to by se týkalo činnosti spousty globálních a korporátních lídrů, kteří mají podíl na odlesňování Amazonie a Konžské pánve; podíl na bezohledné těžbě v Arktidě, Deltě Nigeru apod.







Občané, vědci a mladí aktivisté, jako je Greta Thunberg, apelují na světové lídry, aby ekocidu implementovali u Mezinárodního trestního soudu (ICC). V prosinci 2019 se francouzský prezident Emmanuel Macron inspiroval klimatickou změnou ohroženými státy Vanuatu a Maledivy, když slíbil, že se na mezinárodní scéně bude zasazovat o implementaci ekocidy u ICC. Macron navrhl, aby byla kriminalizace ekocidy zahrnuta do francouzské jurisdikce. Finsko a Belgie projevily zájem o totéž během výročního zasedání ICC, přičemž členové španělského parlamentního výboru vydali doporučení, aby byl tento krok zvážen.







Kriminalizace ekocidy nám poskytuje bezprecedentní šanci k vytvoření vymahatelného ochranného opatření, které by odradilo bezohledné lídry od realizace ničivých a krátkozrakých aktivit tím, že by byli hnáni k zodpovědnosti. To právě pařížská dohoda neumožňuje.



