Reuters: Babiš odmítá uzavřít montovny

1. 3. 2021

Přísnější lockdown zaveden v České republice uprostřed nejhoršího nárůstu případů na celém světě



ČR v pondělí zpřísnila uzavření země a posílila policejní přítomnost k omezení pohybu po zemi. Česká vláda zápolí s nejhorší vlnou covidových infekcí na celém světě.Premiér Andrej Babiš oznámil přísnější opatření minulý týden. Uvedl, že nemocnice se blíží kolapsu, protože počet vážně nemocných pacientů rychle dosáhl rekordů.Babiš čelí kritice, že opatření jsou nedostatečná, protože továrny zůstávají otevřené. Babiš se snaží čelit frustraci veřejnosti nad lockdowny, které způsobily, že obchody, které nejsou životně důležité, restaurace a zábavní průmysl je v podstatě od října uzavřen."Lidé nechtěli před dneškem předpisy dodržovat, a proto je covid tady. Možná tohle pomůže," řekl Pavel Novotný, vlakový průvodčí před víceméně prázdným nádražím v Praze.Česká republika, země mající 10,7 milionů obyvatel, má za poslední týden globálně nejvyšší počet nákaz per capita, jak uvádí server Our World in Data, nákaza v ČR je jedenáctkrát vyšší než v Německu.Nové restrikce znamenají, že lidé se mohou pohybovat jen ve svých domovských městech a okresech - s výjimkou cest do práce a dalších výjimek. Lockdown byl zaveden v pondělí, přesně rok poté, co byly v ČR zjištěny první nákazy.Asi 26 000 policistů a 3600 vojáků bude vynucovat třítýdenní uzavření země.Babiš a někteří ministři odmítli požadavek na uzavření průmyslu. Namísto toho mají firmy své zaměstnance testovat."Kdyby se uzavřel celý průmysl, pak by vývozní firmy přišly o kontrakty a nakonec by zbankrotovaly a bylo by spousta nezaměstnaných lidí," řekl Babiš v neděli v televizi.Země zavedla přísná omezení před rokem, když pandemie začala. Největší výrobci přestali tehdy vyrábět na několik týdnů, což něco stálo ekonomiku.Nové varianty viru, jako britská, přispěly k nové vlně nákaz. Nepomáhá ani velmi pomalé zahájení očkování.V lednu a v únoru v ČR zemřelo 8531 osob na covid, téměř tolik lidí jako za celých předchozích 10 měsíců. Nyní je počet mrtvých 20 469.Podrobnosti v angličtině ZDE