Piráti vyzývají českou vládu, aby podpořila dočasné pozastavení patentů k výrobě vakcín. Je to v zájmu celého světa, tvrdí

Uvolnění patentů na vakcíny proti covidu-19 sice podle pirátů nepomůže navýšit produkci v krátkodobém horizontu, může však být velmi užitečné v horizontu dlouhodobějším, zejména pokud bude v budoucnu nutné přeočkovávání. „Vyzýváme tedy českou vládu, aby podpořila dočasnou výjimku z patentů, o niž již v říjnu 2020 žádali zástupci Jihoafrické republiky a Indie. To ale hlasy mnoha členů Světové zdravotnické organizace (WTO) neprošlo – například kvůli Austrálii, Brazílii, Kanadě, Japonsku, Norsku, Švýcarsku, Velké Británii, ale také EU a USA,” říká předseda České pirátské strany Ivan Bartoš.





Podle pirátů musí Evropa souběžně pracovat na navýšení výrobní kapacity vakcín. S tím je třeba otevřít otázku financování výzkumu, které bude na jednu stranu firmy nadále motivovat do potřebných investic, avšak nepovede k předražování léčiv a omezování jejich produkce. „Je na čase změnit naše chápání patentové ochrany, zejména pokud je překážkou k záchraně dalších nemocných. Státy by například firmám mohly kompenzovat výdaje za výzkum a doplatit je bonusem za podstoupený risk z utopených nákladů, případně by firmám mohly nahrazovat zisky ušlé z uvolnění patentu,“ dodává místopředseda Evropského parlamentu Marcel Kolaja.





Vzniklé náklady na veřejný sektor by se podle odhadů pohybovaly v miliardách euro, podle pirátských politiků by se bohatě vyplatily, jelikož by zabránily dalším rokům zbytečných úmrtí a extrémně drahým opatřením.







