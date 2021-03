Neuvěřitelný rasismus v anglické královské rodině

8. 3. 2021 / Jan Čulík

Normálně se nesmysly, jako je anglická královská rodina, nezabýváme, nicméně asi je důležité zaznamenat, že v široce globálně medializovaném televizním rozhovoru anglického prince Harryho a jeho manželky, americké herečky Meghan Markelové s americkou televizní moderátorkou Oprah Winfrey vyšel najevo neuvěřitelný rasismus anglické královské rodiny. Megan Markelová byla do anglické královské rodiny zpočátku přijata, avšak jakmile otěhotněla, zcela neuvěřitelně (!) členové královské rodiny začali otevřeně vyjadřovat obavy, ohledně toho, jak tmavá bude kůže jejího syna Archieho, odepřeli mu královský titul a odmítli mu poskytnout bezpečnost. Děsivě brutální a primitivní britský bulvární tisk, vlastněný oligarchy žijícími většinou v zahraničí, zahájil proti Meghan Markelové otevřenou rasistickou kampaň a nikdo z královské rodinty se nepostavil na její obranu ani nezměnil rozhodnutí ohledně absence jakýchkoliv bezpečnostních opatření pro syna Archieho. Markelová se cítila absolutně bez pomoci a bez ochrany od "firmy" - administrativního aparátu obklopujícího královsjkou rodinu. Ten opakovaně odmítal její prosby o pomoc a zakazoval ji, aby opouštěla královskou budovu.



Televizní rozhovor se vysílal v americké televizi CBS v neděli večer ve 21 hodin, tedy ve 2 hodiny ráno středoevropského času, a v Británii se bude vysílat na komerční televizi ITV v pondělí ve 21 hodin.









Podrobnosti v angličtině



Podrobnosti v angličtině ZDE

"Všechno se to dělo jen proto, že jsem dýchala," řekla v televizním rozhovoru Meghan a rozplakala se, což přimělo i moderátorku Oprah Winfreyovou, aby se rozplakala také. "Už jsem nechtěla být naživu. To byla jasná, reálná, děsivá a trvalá myšlenka."Meghan Markelová i princ Harry v rozhovoru chválili královnu Alžbětu a neobviňovali žádné jednotlivé členy královské rodiny. Vylíčili však královskou rodinu jako rukojmí instituce, kteří jsou trvale zděšeni, že by je mohla "zničit" mašinérie britského bulvárního tisku.Meghan konstatovala, že nejvíce litovala toho, že věřila královské rodině, když jí přislíbila, že ji bude ochraňovat. Od začátku jí královská rodina navrhla, aby dál pracovala jako herečka, protože "nemůže dostávat plat jako členka královské rodiny". Také ji královská rodina zakázala, aby Meghan vyhledávala pomoc od psychiatra, "protože by to pro naši instituci nevypadalo dobře".V neděli dopoledne, před odvysíláním tohoto rozhovoru, konstatoval v rozhlase BBC Simon Jenkins, konzervativní komentátor deníku, že britská královská rodina je "absolutní nesmysl" a přirovnal její fungování k fungování italské mafie. Dodal, že je královská rodina nereformovatelná a každý příchozí zvenku se mýlí, pokud si myslí, že může způsobit nějakou změnu. Absolutně zásadní chybu podle Jenkinse udělala anglická královská rodina, když se před několika desetiletími rozhodla proměnit se v oficiální symbol Anglie, zatímco všechny ostatní evropské královské rodiny zcela rozumně z politické a veřejné sféry ustoupily do soukromí.Angličané se dodneška intenzivně definují královskou rodinou, především královnou Alžbětou, která pro anglickou identitu znamená asi tolik, co - kdysi - za první republiky - znamenal pro Čechoslováky "prezident Osvoboditel" Tomáš Garrigue Masaryk. Skoti královskou rodinou tak posedlí nejsou a dívají se na celé monstrum značně skepticky.Zajímavý byl už před odvysíláním tohoto televizního rozhovoru kulturní rozkol v postoji vůči Meghan Markelové v Británii a v USA. Jak na to poukazovali četní komentátoři, Američané jsou zvyklí, že ženy vystupují na veřejnosti energicky a otevřeně. Americká veřejnost od samého začátku stála na straně Meghan Markové proti královské rodině, v Británii byl postoj Angličanů většinou opačný. Uvidíme, co se stane nyní, po odvysílání tohoto šokujícíh rozhovoru. Asi nic.Je to další důkaz jak nepevné jsou humanitární principy v "kolébce demokracie", jako je Velká Británie, o níž jsme si donedávna mysleli, že to není tak korupční a antihumanistická země jako postkomunistické země středovýchodní Evropy. Zcela jsme se mýlili.