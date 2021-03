Nevypadalo to hezky, tak jsme minulost smazali

Oficiální výmluva zní, že krajské hygienické stanice teď "nějak nestíhají" dodávat počty vyléčených a tudíž to asi nesedí, takže to teď začneme zveřejňovat s měsíční prodlevou. Výmluva je to chabá, jak už výmluvy bývají. My totiž stejně neprovádíme plošně a důsledně u každého pozitivního testy na přítomnost viru v čase, takže nějakou superpřesnou informaci o vyléčených jsme neměli nikdy.







U hospitalizovaných pacientů se člověk po dvaceti dnech vyřazuje z "nemocných covidem", i když jeho hospitalizace pokračuje, protože v té chvíli už netrpí přímo Covidem, ale sekundárními následky, které bohužel i často působí smrt (zasažené plíce). Dalo se tedy k celkovým počtům přistoupit se stejnou či podobnou, ale průběžně jednotnou a neměnnou metodikou, protože vlastně v Covidu jsou trendy mnohdy důležitější než čísla samotná.