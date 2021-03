Anglie se už opravdu zbláznila

13. 3. 2021

ITV News: Na záběrech policie zatýká ženu a dochází k potyčkám mezi policisty a truchlícími účastníci na vigílii za Sarah Everard na Clapham Common. Čelní politikové i jiní občané požadují naléhavé zhodnocení situace po těchto znepokojujících scénách



Footage shows police arresting a woman and clashes breaking out between officers and mourners at a vigil for Sarah Everard on Clapham Common.



Senior politicians and others are demanding an urgent review following the troubling scenes https://t.co/JwdjxPwiDi pic.twitter.com/Bf5mmXy4Tq — ITV News (@itvnews) March 13, 2021





Nechápu, že se tohle děje. Primitivní, necitlivé, nepřiměřené, šokující

can’t believe this is happening: crass, insensitive, disproportionate, outrageous pic.twitter.com/e3effEGCPN — Jim Pickard (@PickardJE) March 13, 2021

This picture captures so much https://t.co/2GZMKAfkpx — Layla Moran 🔶 (@LaylaMoran) March 13, 2021

Women should have been able to mourn the death of Sarah Everard in peace.



The images of male police officers manhandling women at this moment of national trauma are distressing.



The way this was policed was wrong and lessons must be learned. — David Lammy (@DavidLammy) March 13, 2021

The scenes from Clapham Common are unacceptable. The police have a responsibility to enforce Covid laws but from images I've seen it's clear the response was at times neither appropriate nor proportionate. I'm contact with the Commissioner & urgently seeking an explanation. — Sadiq Khan (@SadiqKhan) March 13, 2021

Just awful scenes from Clapham Common tonight. Simply cannot understand how this has been handled & the policing decisions that were made. Or why the strength of feeling about violence against women is not being understood. — Yvette Cooper (@YvetteCooperMP) March 13, 2021

Tonight in Clapham we witnessed the Met police arresting and pushing to the ground women who had come to grieve and protest the murder of our sister by one of their officers. I am shaking and furious. #ReclaimTheseStreets pic.twitter.com/XOYtDo7pR9 — Deborah Hermanns (@Deborah_Malina) March 13, 2021





So how is that: celebrating Rangers victory with disregard to COVID restrictions is OK, you will even get a police escort for your march.



Commemorating a victim of a crime - and you're met with full response of the police force. https://t.co/RLTmijMN9P — Tomasz Oryński (@TOrynski) March 13, 2021

Duchess of Cambridge pays respects to Sarah Everard in London – video https://t.co/3BriWV9PR0 — Guardian news (@guardiannews) March 13, 2021

On today’s walk, I laid flowers at Clapham Common bandstand in memory of Sarah Everard and all the women lost to violence.



Hundreds of people came to show their solidarity and I can see hundreds more on my way home.



The Police’s decision to cancel the vigil makes no sense. pic.twitter.com/qadxuDdPjw — Bell Ribeiro-Addy MP (@BellRibeiroAddy) March 13, 2021

Strong feelings in the crowd in Clapham tonight - lots saying Scotland Yard silenced them by trying to stop the Sarah Everard vigil. They came out anyway #C4News pic.twitter.com/WhuMbQZQjb — Minnie Stephenson (@MinnieStephC4) March 13, 2021

Femi: Tohle se mohlo řešit tolika mnoha způsoby. Nemusela tam být policie (nebo měla stát v pozadí) - měli dělat pokání za to, co spáchal jeden z nich. Všichni policisté měli klečet. Mohly tam být jen policistky. Měl to být důležitý okamžik pro uznání minulosti a příslibu pro budoucnost.

There are so many ways this could've been handled.



No police (or stood way back), out of contrition for what one of their own did*.

All police on their knees.

Police women only.



This could have been an important moment of recognition of the past and commitment for the future... — Femi😷 (@Femi_Sorry) March 13, 2021 SUNDAY TIMES: Zuřivost: potyčky s policií pošpinily vigílii za Sarah

SUNDAY TIMES: Outrage as police clashes tarnish vigil for Sarah #TomorrowsPapersToday pic.twitter.com/KgqWCUV6nQ — Neil Henderson (@hendopolis) March 13, 2021





Ministryně vnitra Priti Patel požádala Metropolitní policii o vysvětlení.





ZDE Podrobnosti v angličtině ZDE









Statement from Reclaim These Streets on tonight’s vigil in Clapham pic.twitter.com/9EA20GWAi6 — Reclaim These Streets (@ReclaimTS) March 13, 2021







Reclaim the Streets: Prohlášení k dnešní vigilii v Claphamu



My a ženy po celé zemi pociťujeme hlubokou lítost a hněv nad scénami, v nichž policisté násilně jednají s ženami při vigilii protestující proti mužskému násilí.



Od samého začátku se organizace Reclaim the Streets rozhodla spolupracovat těsně s Metropolitní policií, aby se zajistilo, že se tato vigílie může konat bezpečně, aby ženy mohly stát společně pokojně a bezpečně si připomněly Sarah Everardovou a všechny ženy, které zemřely v důsledku mužského násilí.



Metropolitní policie selhala a nespolupracovala s námi, navzdory včerejšímu verdiktu Vysokého soudu, že by se potenciálně vigílie mohla legálně konat. Soudce to řekl jasně a Metropolitní policie několik minut před slyšením přiznala, že současný zákon nezakazuje automaticky všechny protesty. Pak měli možnost a odpovědnost s námi bezpečně a legálně spolupracovat.



Zrovna tento týden měla policie porozumět tomu, že ženy potřebují místo, kde by mohly truchlit a projevit solidaritu. Nyní je načase, aby policie i vláda uznaly, že systém trestní spravedlnosti pro ženy selhává. Dnes večer vůči ženám selhal znovu, a to tím nejničivějším způsobem. Budeme dál bojovat za to, aby byly hlasy žen slyšeny a aby na nich záleželo.