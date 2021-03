Bezvadný nový vynález: Daily Telegraph chce platit své novináře podle popularity jejich článků!

16. 3. 2021



Vysoce kontroverzní britský, kdysi konzervativní list Daily Telegraph, nyní především stoka šílených brexitérských názorů, prosazovaných majiteli listu, kteří žijí v zahraničí, si vymyslel něco, co jeho šéfofé jistě považují za senzační: Chce platit své novináře podle popularity jejich článků. Ten plán "vyvolává zoufalství" u zaměstnanců Daily Telegraphu, kteří se obávají, že to "vážným způsobem zkreslí naše redakční priority".

Šéfredaktor Chris Evans napsal svým zaměstnancům email, žechce používat svůj "Hvězdný" systém, který hodnotí zveřejněné články podle faktorů jako kolik nových předplatitelů článek získal a jakou měl čtenost k tomu, že podle úspěšnosti článků bude platit své autory.Evans uvedl: "Zdá se jedině správné, že ti, kdo přilákají a udrží nám největší počet předplatitelů budou nejlépe placeni".Zaměstnanci však proti tomu povstali a ředitelům za to na redakční schůzi nadávali. Ti se vymlouvali, že je to prý jen "experimentální test". "Všichni jen doufají, že je to prostě jen jeden z těch šílených nápadů, které vedení nakonec tiše hodí do koše. Všichni zuří. Lidi si myslí, že je to velká podpásovka."Jiný novinář řekl: "Vzniklo vzbouření. Když píšete o královské rodině nebo na velká témata nebo o koronaviru, anebo jste slavný, budete mít velkou čtenost. Většina reportérů je ale na pospas editorům a není jejich vina, že dostanou úkol, aby napsali článek na nudné téma - a teď to bude ovlivňovat jejich plat."Další novinář se vyjádřil: "Ať si Evans říká, co chce, ale skutečností je, že nečtenější jsou články, nad nimiž čtenáři zuří. Vážným způsobem to zkreslí naše redakční priority."Ještě další: "Je to groteskní. Algoritmické objednávání článků s vazbou na velikost platu je zločin proti novinářské práci. Telegraph se stane naprosto závislým na čtenosti. Půjdeme do háje."Spojovat výši platu s čteností článků se začalo používat na digitálních serverech v USA, ale v poslední době se to dělá méně, především proto, že vzniklo znepokojení, jak to ovlivňuje redakční rozhodování o tom, co publikovat.Podrobnosti v angličtině ZDE