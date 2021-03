Bolsonaro usmrtil očkovací postavičku pro děti

17. 3. 2021 / Fabiano Golgo

Vakcíny podle Bolsonarova klanu "zabíjejí"...



Každoročně je 90 milionů Brazilců očkováno během 3 měsíců proti chřipce (pro dospělé) a proti všem tradičním dětským chorobám, jako jsou spalničky a obrna. Před pandemií to byl největší očkovací program na této planetě, před pandemií. Část úspěchu očkování je důsledkem vzniku postavičky Zé Gotinha (Pepa Kapička), panenky, která děti přesvědčovala, aby se nechaly očkovat. Díky této postavě se děti cítí v pohodě a dokonce je to nutí chtít se nechat očkovat.



Proč tedy tato již existující struktura nebyla použita k imunizaci Brazilců proti covidu-19?





Nejviditelnějším důvodem je, že křesťansky fundamentalistický krajně pravicový populistický prezident Jair Bolsonaro je popírač. Popírá, že by covid-19 by více než jen chřipečka, popírá že v boji proti viru pomáhají roušky, popírá, že vakcíny jsou bezpečné a upírá 27 guvernérům federativních států Brtazílie možnost využít celostátních struktur pro celonárodní očkovací program.



Za tuto fatální sabotáž označují mnozí Bolsonara za pachatele genocidy. Jasným signálem, že je Brazílie už dnes napolo diktatura, je to, že federální policie vyhrožovala idolu mladistvých, mladému blogerovi Felipovi Netovi vězením za to, že konstatoval na svém profilu YouTube, který sleduje více než 40 milionů lidí, že je Bolsonaro genocidní prezident. Kontroverzní zákon o národní bezpečnosti vytvořený během vojenské diktatury (1964-1985) se používá k věznění bloggerů po celé zemi za údajné trestné činy proti prezidentovi.



Zé Gotinha je postavičkou, která také kritizuje prezidenta. Umělec, který tuto postavičku v 80. letech vytvořil, Darlan Rosa, také nazval prezidentovy činy „genocidními“. To se přidalo k tomu, že herec, který hrál Zé během vládního ceremoniálu v prosinci, měl na sobě roušku a odmítl potřást Bolsonarovi rukou. Nabídl mu namísto toho dnes často používaný pozdrav zaťatou pěstí. A tak se prezident rozhodl tu postavu zabít. Zé Gotinha už oficiálně nežije.



Pro ještě větší neúctu k umělci, který postavu vytvořil, a k duchu samotné postavy, zveřejnil třetí Bolsonarův syn Eduardo, známý jako Zero-three (03), karikaturu Zé Gotinhy se stříkačkou jako zbraní, což má znamenat "vakcína zabíjí". Tvůrce Darlan řekl, že poté, co viděl karikaturu, musel být převezen do nemocnice s vysokým tlakem a podezřením na infarkt. V pláči řekl v televizi, že vytvořil symbol míru a života, „který byl klanem Bolsonaro podvrácen a proměněn v gangstera, jako jsou oni sami“.



V pondělí byl vybrán nový ministr zdravotnictví, který má nahradit současného (armádního generála), který například odepřel pomoc státu Amazonas, když potřeboval kyslíkové nádrže. Toto opomenutí vedlo k smrti tisíců lidí udušením. Nový ministr již prohlásil, že bude bojovat proti „lockdownům“, přičemž uvedl, že „to jsou politické činy, nikoli činy v oblasti bezpečnosti práce“. Má v úmyslu dodávku finančních prostředků a vakcín podmínit otevřením ekonomiky!



Přestože Brazílie je v současné době epicentrem viru, nový ministr zdravotnictví si vynutí zrušení lockdownu...



Bolsonaro nechává nepotrestané vraždy domorodých indiánů, nechává devastovat amazonský deštný prales, což je hrozbou pro lidský život po celém světě, jeho politika zabíjí tisíce Brazilců na covid-19. Jak jinak jej lze nazvat než že je to genocidní prezident?



Nastane někdy čas, kdy si zahraniční mocnosti uvědomí, že svržení Bolsonarovy vlády je věcí globální zdravotní bezpečnosti?

