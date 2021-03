Okamžitě zastavte absolutní vandalismus pražských pravičáků u Novotného lávky!

Zastavte bagrování parku u Novotného lávky!

Výzva opozičních zastupitelů Prahy 1

My, opoziční zastupitelé Prahy 1 (PRAHA SOBĚ, Piráti, Zelení a nezávislý), důrazně protestujeme proti zádlažbě dnešního parku u Novotného lávky v tzv. Anenském trojúhelníku a proti kácení zdravých stromů v centru Prahy. Vnímáme to v 21. století jako naprosté nepochopení funkce a smyslu parkové zeleně ve městě stejně jako bezohlednost k občanům Prahy, pro které je v téměř stoprocentně zastavěném centru každý kousek parku prakticky nenahraditelný. Vyzýváme proto starostu Petra Hejmu (STAN) a Radu Prahy 1 (ODS, TOP 09, STAN, KDU a ANO), aby okamžitě zastavili bagrování v Anenském trojúhelníku a počkali s pracemi do mimořádného zastupitelstva Prahy 1, kde bude veřejně projednána vhodnost této tzv. „revitalizace“ za cca 25 + X dalších za proražení bývalého čapadla, které nemá dosud vydané stavební povolení a není jisté, jestli je tento nový veřejný tunel v prvním pražském kamenném nábřeží z roku 1845 vůbec realizovatelný.