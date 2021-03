Do roku 2045 "přestanou muži produkovat sperma"

19. 3. 2021





Konec lidstva? Zřejmě k němu dojde dříve, než si myslíte, v důsledku chemikálií, narušující hormony, které po celém světě rychle likvidují lidskou plodnost. Nová kniha nazvaná Countdown, Odpočítávání, od Shanny Swan, ekologické a reprodukční epidemioložky z Icahn School of Medicine v New Yorku zjistila, že od roku 1973 poklesl počet spermií u mužů o téměř 60 procent. Výzkum Swanové ukazuje, že do roku 2045 zřejmě muži přestanou produkovat jakékoliv sperma. Nebude žádné. Žádná nemluvňata. Proč že nevyhlásila OSN už teď mimořádnou krizovou situaci?





Chemické látky, které to způsobují, se vyskytují ve všem, od obalů z PVC na potraviny, až po voduvzdorné oděvy a vůně v tekutinách na čištění, v elektronice i v kobercích. Některé z nich, známé jako PFAS, jsou chemické látky navždy, protože se v prostředí lidského těla nerozkládají. Jen se tam dál a dál hromadí a dělají stále větší škody. A tak se lidstvo nyní ocitá v bodu zvratu.



Zjištění Swanové jsou ohromující. "V některých částech světa je dnes průměrná dvacetiletá žena méně plodná, než byla její babička v pětatřiceti, píše. Kromě toho, dnešní muž má jen polovinu spermat, kolik měl jeho dědeček. Nynější stav nemůže existovat příliš dlouho, aniž by neohrozil přežití lidské rasy, píše Swanová a dodává: Je to globální existenční krize.



Chemikálie nejenže způsobují pokles počtu spermií, ale také vedou k zmešení velikosti penisu a varlat.



V současnosti neexistují řádné a systematické zákony, platné ve všech zemích světa, které by čelily této hrozbě.



Podrobnosti v angličtině

Chemické látky, které to způsobují, se vyskytují ve všem, od obalů z PVC na potraviny, až po voduvzdorné oděvy a vůně v tekutinách na čištění, v elektronice i v kobercích. Některé z nich, známé jako PFAS, jsou chemické látky navždy, protože se v prostředí lidského těla nerozkládají. Jen se tam dál a dál hromadí a dělají stále větší škody. A tak se lidstvo nyní ocitá v bodu zvratu.Zjištění Swanové jsou ohromující. "V některých částech světa je dnes průměrná dvacetiletá žena méně plodná, než byla její babička v pětatřiceti, píše. Kromě toho, dnešní muž má jen polovinu spermat, kolik měl jeho dědeček. Nynější stav nemůže existovat příliš dlouho, aniž by neohrozil přežití lidské rasy, píše Swanová a dodává: Je to globální existenční krize.Chemikálie nejenže způsobují pokles počtu spermií, ale také vedou k zmešení velikosti penisu a varlat.V současnosti neexistují řádné a systematické zákony, platné ve všech zemích světa, které by čelily této hrozbě.Podrobnosti v angličtině ZDE

0